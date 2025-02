Sicredi consolida liderança na liberação de recursos do BNDES

O Sicredi, instituição financeira cooperativa presente em todo país e com mais de 8,5 milhões de associados, manteve sua liderança como o principal repassador de recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) pelo segundo ano consecutivo. Em 2024, a instituição liberou um total de R$ 12,2 bilhões, registrando um crescimento de 49% em relação ao ano anterior, um desempenho superior à média dos demais agentes do BNDES, que avançaram 27%.

Ao todo, foram mais de 87 mil operações aprovadas, um aumento de 76% em comparação a 2023, firmando o compromisso da instituição em fomentar o desenvolvimento econômico local por meio do crédito. O Sicredi também liderou a concessão de recursos para micro, pequenas e médias empresas, sendo o maior repassador do programa BNDES Pequenas e Médias Empresas, com R$ 1,6 bilhão liberado e uma participação de mercado de 31%.

Agronegócio

No segmento agro, a instituição se consolidou como a principal parceira do setor, liberando R$ 8,4 bilhões em crédito agro, incluindo Cédula de Produtor Rural (CPR), um crescimento de 46% frente ao ano anterior. Foram mais de 48 mil operações aprovadas, ampliando o acesso ao crédito para produtores e fortalecendo o agronegócio brasileiro. O Sicredi também liderou os repasses dos principais programas agropecuários do BNDES, como Pronaf Investimento, Pronamp Investimento, Investimento Empresarial e Moderfrota.

“Nossa parceria com o BNDES é bastante importante para apoiar os negócios com os nossos associados, que contribuem diretamente para o desenvolvimento contínuo da economia brasileira. Possuímos presença nacional e relacionamento consistente e constante com os nossos associados, permitindo que conheçamos as necessidades individuais deles e sigamos sendo o principal repassador de recursos do BNDES”, destaca Thiago Rossoni, superintendente de Agronegócio do Sicredi.

Crédito para empresas

No crédito empresarial, o Sicredi se destacou como o maior repassador do BNDES em número de operações aprovadas, somando mais de 39 mil transações, reforçando o compromisso com a capilaridade do crédito. O crescimento foi expressivo, com um aumento de 160% em relação a 2023, desempenho muito acima da média de 25% registrada pelos demais agentes financeiros.

Além disso, a instituição cooperativa teve papel fundamental no Programa Emergencial BNDES Reconstrução RS, tornando-se o maior repassador de recursos para apoiar a recuperação da economia do Rio Grande do Sul. Foram liberados R$ 1,9 bilhão em mais de 2.800 operações aprovadas.

No Procapcred, programa voltado ao fortalecimento das cooperativas de crédito, o Sicredi também foi destaque ao liberar R$ 474 milhões, um crescimento de mais de 800% em relação ao ano passado, elevando sua participação de mercado para 38%.