Emia Aron Feldman recebe inscrições para oficina “Artistas da Vila”, com o grafiteiro Tota

Estão abertas as inscrições para as vagas da oficina “Artistas da Vila”, que será ministrada pelo grafiteiro Tota a partir desta terça-feira (10) até 26 de novembro, na Emia (Escola Municipal de Iniciação Artística) Aron Feldman, no Parque Jaçatuba. Nos encontros, que serão realizados toda terça-feira, das 14h às 17h20, os alunos vão, a partir de desenhos inspirados na arte urbana e pintores clássicos famosos, elaborar pinturas em tecido e MDF (um material derivado da madeira, produzido através de seus resíduos).

A oficina contará com assistência de Ariane Duque e é gratuita. As inscrições podem ser feitas no link https://bit.ly/artistasdavila. No dia 30 de novembro, no mesmo horário das aulas, acontece exposição dos trabalhos realizados e também palestra sobre o tema.

Tota – Antônio Duque de Souza Neto, o Tota, é baiano, mas é radicado em Santo André e tem cerca de 30 anos de vida dedicados à arte urbana. Seu trabalho autoral está voltado para desenhos e pinturas em muros, telas, madeiras, fibras e peças de automóveis inspirados na temática de valorização do negro e do Nordeste. É proprietário da microempresa Totarte74Pinturas, um dos sócios-fundadores da ONG Zulu Nation Brasil e membro do Coletivo 5 Zonas.

O artista já ministrou oficinas de graffiti por algumas cidades do Brasil, como Santo André, Diadema, Mauá, São Bernardo, São Paulo, Luziânia (GO), Campina Grande (PB), Londrina (PR), Santa Rita do Passa Quatro dentre outras. Tota, inclusive, participou de um intercâmbio cultural na Europa.

Serviço

Oficina “Artistas da Vila” – com grafiteiro Tota e assistência de Ariane Duque

Data: terças-feiras, de 10/9 a 26/11

Horário: das 14h às 17h20

Local: Emia Aron Feldman | Parque Regional da Criança Palhaço Estremilique

Endereço: Avenida Itamarati, 356 – Parque Jaçatuba

Inscrições em https://bit.ly/artistasdavila