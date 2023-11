Em Ribeirão Pires, 1800 lâmpadas foram recicladas em 2023

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, em parceria com a Reciclus, celebra o sucesso de mais uma iniciativa ambiental na cidade. Ao longo de 2023, 1800 lâmpadas foram recicladas, contribuindo para a preservação do meio ambiente e a promoção da saúde pública.

Os cidadãos de Ribeirão Pires podem descartar suas lâmpadas de maneira responsável no Paço Municipal da Estância, no estande da Reciclus. Essa parceria visa principalmente reduzir os impactos negativos causados pelo descarte inadequado desses materiais.

As lâmpadas, muitas vezes negligenciadas por seu potencial de contaminação, podem conter metais pesados extremamente tóxicos, como cádmio, chumbo e mercúrio, representando uma ameaça à saúde humana e ao meio ambiente quando descartadas de forma inadequada.

De janeiro a novembro deste ano, foram recicladas 500 lâmpadas compactas e 1299 lâmpadas tubulares, demonstrando o impacto positivo da iniciativa. Esses números refletem o compromisso da comunidade em adotar práticas sustentáveis e contribuir para a preservação do ecossistema local.

A secretária de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, Andreza Araújo, enfatizou a importância do engajamento da comunidade nesse projeto. “Estamos muito satisfeitos com os resultados obtidos até agora. Essa parceria com a Reciclus e a adesão da população são fundamentais para garantir um futuro mais sustentável para Ribeirão Pires. Continuaremos trabalhando juntos para promover práticas ambientais responsáveis e conscientizar a comunidade sobre a importância do descarte adequado de materiais como lâmpadas e pilhas”, afirmou Araújo.

Além do ponto de coleta no Paço Municipal, a Prefeitura ampliou seus esforços ambientais ao disponibilizar outros quatro pontos de coleta de pilhas e baterias em diferentes locais da cidade. Os pontos incluem o Shopping Garden, o Parque Luiz Carlos Grecco e o posto Ipiranga da Avenida Santo André. Destaca-se que o ponto de coleta no Paço Municipal também aceita doações de caixas de leite vazias, que são reutilizadas na produção de mudas no viveiro municipal.