Em diplomação, Nunes evita falar sobre tarifas

Nesta terça-feira, 19, o prefeito reeleito de São Paulo, Ricardo Nunes, recebeu sua diplomação ao lado do governador Tarcísio de Freitas, evento que ocorreu no Memorial da América Latina, na zona oeste da capital paulista. A cerimônia marca um importante momento no ciclo democrático, onde a Justiça Eleitoral valida os resultados das eleições.

Discurso pela democracia

No início de seu discurso, Nunes enfatizou a relevância do ato democrático: “Hoje é um dia muito importante, a concretização do processo eleitoral. A Justiça Eleitoral diploma o prefeito, o vice-prefeito e os vereadores eleitos, o que representa o ápice da nossa democracia”.

Durante a cerimônia, o prefeito se viu obrigado a justificar a ausência do coronel Mello Araújo, seu vice-prefeito, que está fora do país visitando seu filho nos Estados Unidos. Nunes garantiu que Mello estará presente na posse oficial marcada para o dia 1º.

Desafios no transporte

Um dos pontos centrais abordados por Nunes foi a questão das tarifas de ônibus na capital. Questionado sobre um possível aumento, o prefeito não pôde assegurar que os valores atuais seriam mantidos. Ele mencionou fatores como a inflação e as oscilações cambiais como elementos que influenciam essa decisão. “Se a economia apresentasse uma melhora e não houvesse risco de inflação, eu poderia afirmar com segurança que não haveria aumento de tarifa. No entanto, diante desse cenário econômico, não posso comprometer recursos destinados à educação ou à habitação em prol do transporte”.

Além disso, Nunes discorreu sobre a necessidade de renovação da frota de ônibus da cidade e sobre iniciativas voltadas à produção de veículos elétricos e à infraestrutura necessária para carregamento. O prefeito manifestou sua preferência pelo uso de ônibus elétricos mas também considerou alternativas menos poluentes, como os ônibus híbridos movidos a gás: “A nossa prioridade é o ônibus elétrico; no entanto, caso não haja disponibilidade, podemos permitir o uso de ônibus a gás”.

Plano Diretor em análise

Quanto a projetos futuros relacionados ao Plano Diretor e à Lei de Zoneamento, Ricardo Nunes afirmou que ainda não existem definições concretas. Ele ressaltou que as análises serão rigorosas e técnicas: “A probabilidade de veto é grande. Não tenho compromisso com nenhuma das emendas de sanção e não pretendo retroceder em nenhum aspecto que seja do interesse da cidade”.