Em Diadema, primeiro semestre de 2024 foi marcado por intensa programação cultural

De Carnaval a Festa Junina, os seis primeiros meses de 2024 foram agitados em Diadema. Com intensas programações que valorizaram os artistas locais e os equipamentos culturais, a Secretaria de Cultura e a Rede de Biblioteca promoveram atividades, festivais e encontros literários que exaltaram a diversidade religiosa e cultural, além da ocupação de espaços públicos para democratizar o acesso à arte.

Carnaval 2024



Há 12 anos sem celebrar o Carnaval, a Secretaria de Cultura de Diadema realizou, nos dias 3 e 4 de fevereiro, uma grande comemoração na Praça da Moça. Com a presença de Alceu Valença, artistas locais, escolas de sambas nacionais e locais, a população voltou a dançar ao ritmo do frevo e do samba.

O secretário de Cultura, Camilo Vanucchi, destacou a importância de tornar o espaço público um local de encontro e diversidade durante as festividades. ”A ideia foi ocupar a praça, fazer valer nosso direito à cidade, e curtir o que há de mais legal no Carnaval, que é esse momento de alegria e confraternização, sem pagar ingresso nem comprar abadá”, afirmou.

16ª Águas de Iemanjá



Realizada no dia 07 de fevereiro, a atividade contou com a participação de 280 pessoas e foi realizado em parceria com a Secretaria de Cultura, Museu de Arte Popular (MAP), Coordenadoria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Federação de Umbanda e Cultos Afro-Brasileiros de Diadema (Fucabrad) e Centro de Referência das Culturas dos Povos Tradicionais e Matrizes Africanas Pai Francelino de Shapanan.

Márcia Damasceno, coordenadora da Coordenadoria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (CREPPIR), explicou que a comemoração foi planejada para educar a população sobre os ensinamentos de matriz africana. “Seja você evangélico, católico, umbandista ou candomblecista participando deste evento da Água de Iemanjá, aprendemos a respeitar as diferenças culturais”.

A conscientização não parou por aí. O Centro Cultural Diadema alojou, até 01 de março, as exposições “Yemanjá, Mar de União”, de William Teodoro e Amra. Já no Centro de Referência das Culturas dos Povos Tradicionais e Matrizes Africanas Pai Francelino de Shapanan, localizado dentro do Centro Cultural Nogueira, aconteceram as mostras Yemanjá, Obras do Acervo e Explanação e Louvação a Iemanjá na Nação Que, até o final de abril.

Semana de Incentivo à Leitura



A Rede de Bibliotecas do município promoveu, dos dias 11 a 20 de abril, oficinas e contações de histórias sobre a importância da leitura e a necessidade de incluir pessoas com visão baixa e/ou cegueira na programação das bibliotecas.

As unidades da Santa Luzia, Olíria de Campos Barros, Vila Nogueira, CEU das Artes, Sala de Leitura Carolina Maria de Jesus, Centros Culturais Serraria e Vladimir Herzog participaram das ações literárias.

Circuito Sesc de Artes 2024



Em parceria com o SESC São Caetano, maio começou de uma forma espetacular para os moradores da cidade. No sábado, 04, a Praça PEC CEU das Artes recebeu Circuito Sesc de Artes 2024, com atividades gratuitas de artes visuais, tecnologia, cinema, circo, dança, teatro, literatura e música.

Camilo Vanucchi voltou a falar sobre a importância de Diadema hospedar o Circuito.“Foi uma honra trazer um evento desse porte para a nossa cidade. Com toda a dedicação que estamos tendo no setor cultural, Diadema não poderia ficar de fora do roteiro de cidades que recebem essa atividade a cada ano”, afirmou o secretário.

Cinema Itinerante Caedu



Alocado na Praça PEC CEU Das Artes, o Cinema Itinerante foi a chance de reunir familiares e amigos para aproveitar o contato gratuito com a sétima arte. Nos dias 7, 8, 9 de maio, das 08h às 19h, além de pipoca e refrigerantes por conta da casa, o cinema exibiu os filmes Wish, Elementos, A Pequena Sereia, Minha Mãe É Uma Peça 3, Encanto e Trolls 3, entre outras produções cinematográficas.

Um dos organizadores da ação, Cássio de Souza relatou sua felicidade em democratizar o acesso à arte para a população. “Foi muito gratificante oferecer, um momento de lazer e de entretenimento para a comunidade”, compartilhou. “Todos deveriam ter a chance de sentar em uma cadeira de cinema e se perder na história que estão assistindo”, complementou Cássio.

Diadema Rock



Com a participação de cantores do município, Arnaldo Antunes, Fresno e Black Panthera, o Diadema Rock agitou a Praça da Moça entre os dias 13 e 15 de junho, reunindo, ao total, mais de 40 mil pessoas.

Comidas e bebidas também foram garantidas com a presença de barracas dos empreendedores do programa de Economia Solidária da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SEDET).

A responsável pela barraca da instituição, Aurilete Leme, Mães Autistas de Diadema informou sua experiência no evento e a intuição das suas vendas. “É maravilhoso para quem quer iniciar uma geração de renda fixa ou ajudar alguma organização”, contou. “É uma grande oportunidade estar com a minha tenda em um evento grande e poder ajudar uma causa tão importante na sociedade”, compartilhou a vendedora.

São João 2024



Com direito a apresentações de talentos de Diadema e dos cantores Juliette, Yasmin Santos e Zeca Baleiro, mais de 130 mil pessoas lotaram a Praça da Moça entre os dias 17 e 25 de junho. Barracas dos empreendedores do programa de Economia Solidária da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SEDET) garantiram a oferta de comidas e bebidas típicas no evento.

Os fãs da cantora Juliette, conhecidos online como “cactos”, se juntaram e conseguiram doar mais de 500kg de alimentos não perecíveis para o programa de arrecadação da Secretaria de Segurança Alimentar.