Em celebração ao legado de Ayrton Senna, Instituto homenageia Ribeirão Pires

Em um evento marcado pela emoção, por histórias de superação de profissionais de educação de diversos municípios do País e pela celebração ao legado deixado pelo tricampeão mundial de Formula 1, o Instituto Ayrton Senna homenageou a Prefeitura de Ribeirão Pires, reconhecendo o município como um dos mais dedicados parceiros na busca de melhores resultados na alfabetização de seus estudantes. A cerimônia ocorreu na manhã desta quinta-feira (25), no CBB (Centro Brasileiro Britânico), em Pinheiros, na Capital.

A solenidade contou com a presença da presidente do Instituto e irmã do piloto, Viviane Senna, do vice-presidente da entidade, Ewerton Fulini, do prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi, do secretário interino de Educação e Cultura da Estância, João Favaro, e de demais autoridades e representantes de diversas cidades do Brasil.

Na homenagem, o município de Ribeirão Pires recebeu um troféu de Reconhecimento aos Territórios Parceiros pelo seu desempenho no Índice de Fluência Leitora, em que o município obteve valor de 76% de alunos que sabem ler e escrever com 7 anos ou até o 2º ano. O valor chancelou a Estância a ter o maior indicador entre as cidades que formam o Grande ABC.

Uma das estudantes da rede municipal que está recebendo os impactos positivos das atividades elaboradas pelo Instituto é Sophia Lacerda, 7 anos, e que estuda na EM (Escola Municipal) Yoshihiko Narita. A aluna, que está no 2º ano, já está lendo livros e escrevendo as atividades que são passadas em sala de aula. “Como já estou aprendendo a ler, estou lendo livros de princesas. Sei escrever meu nome, o nome da escola, da minha mãe, do meu pai e de algumas coisas que a professora fala”, disse a menina, sorrindo de felicidade.

Devido ao reconhecimento do Instituto Ayrton Senna, o município teve espaço para apresentar os resultados obtidos na Educação, além de veicular um vídeo em que mostra relatos de uma estudante, de sua mãe e de uma professora da rede municipal que viram suas vidas serem impactadas com a utilização dos métodos e atividades elaboradas pela entidade.

O registro recebeu elogios de integrantes do Instituto, além de representantes de outros municípios que também realizaram apresentação.

As ações realizadas pelo Instituto e a memória de Ayrton Senna permearam todas as apresentações e falas de prefeitos, secretários e de profissionais da Educação que apresentaram os números e histórias de sua cidade. Por fim, um vídeo especial que celebrava a vida e as conquistas do piloto foi transmitido aos presentes.