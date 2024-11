Em 2025, Singular reforça grade pedagógica com programa do Grupo Primo

Para reforçar o desenvolvimento das competências fundamentais dos estudantes, o Colégio Singular promoveu na última quinta-feira (7), a palestra: As habilidades e competências necessárias para os alunos do século XXI, ministrada por Thiago Nigro. A abertura foi realizada por Juarez Júnior e Breno Perrucho, todos do Grupo Primo.

O evento marcou o lançamento da parceria entre o Singular e o Jovens for Schools, que em 2025 reforçará os conteúdos: socioemocional, educação financeira e empreendedorismo a partir do Ensino Fundamental I.

A novidade vai além de um programa. Trata-se de um movimento de transformação baseado na matriz da EntreComp, um modelo europeu que fomenta a mentalidade empreendedora e incentiva o desenvolvimento de competências fundamentais para o sucesso no século XXI.

A construção do futuro do estudante começa cada vez mais cedo e o Projeto de Vida do Colégio Singular está alinhado com os pilares da educação da UNESCO: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser, além de ser uma das competências gerais da Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

Entre os pilares estão:

a) Educação Socioemocional, que foca o desenvolvimento de habilidades interpessoais e emocionais, promovendo a inteligência emocional, autoconhecimento e empatia, capacitando os estudantes para lidar com desafios emocionais e construir relações saudáveis.

b) Educação Financeira, que ensina os princípios fundamentais de finanças pessoais, o controle de gastos, investimentos e planejamento, preparando os jovens para tomadas de decisões econômicas mais conscientes.

c) Empreendedorismo, com o estímulo da criatividade, da iniciativa e do pensamento inovador, incentivando os estudantes a se tornarem agentes de transformação em seus ambientes, seja criando novos negócios ou aplicando uma mentalidade empreendedora em suas carreiras e vidas.

De acordo com Eduardo Zamborlini, supervisor de Matrículas, as habilidades socioemocionais fazem parte da rotina singulariana há 25 anos, quando o assunto foi inserido em sua grade curricular por meio da matéria de desenvolvimento pessoal e social (DPS). “Novamente, saímos na frente e o Jovens for Schools traz características fundamentais do Projeto de Vida e é a resposta para nossos valores, crenças e necessidades de suporte. Os alunos terão uma formação ainda mais completa com recompensas reais e incentivos concretos para que coloquem em prática o que aprendem, tornando a experiência ainda mais envolvente e transformadora”, adianta.

O Colégio Singular possui mais de 10 unidades, é a maior escola do Sistema Anglo do Brasil e seu material didático é utilizado da Educação Infantil ao Ensino Médio. A rede também oferece cursos preparatórios para o vestibular, por meio do Singular Anglo.