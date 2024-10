Elettromec inaugura loja conceito em Santo André, fortalecendo sua expansão na Grande SP

A Elettromec, referência em eletrodomésticos de luxo e alta performance, segue a todo vapor sua estratégia de expansão com mais uma inauguração na Grande São Paulo: desta vez, o Grupo inaugura sua loja conceito em Santo André. Após o recém-inaugurado espaço em Alphaville, a nova unidade reforça ainda mais a presença da marca na região, consolidando-se como uma das principais opções para consumidores exigentes que buscam sofisticação, design e inovação em eletrodomésticos.

A nova loja de Santo André foi cuidadosamente projetada para oferecer uma experiência de compra imersiva, permitindo aos clientes explorar o portfólio completo de produtos da Elettromec, desde as últimas inovações tecnológicas até os clássicos que fazem parte do DNA da marca. “Santo André é um mercado estratégico para a Elettromec, com consumidores que valorizam produtos de alto padrão. Estamos entusiasmados em trazer nossa experiência diferenciada a essa importante região da Grande São Paulo,” afirma Bruno Hofman, CEO do Grupo Elettromec.

Assim como nas demais lojas da marca, o novo espaço contará com ambientes funcionais, incluindo cozinhas completas onde serão realizados eventos especiais, como cooking shows e workshops. A inauguração será celebrada com um coquetel exclusivo no dia 24 de outubro, e contará com um cooking show de sobremesas comandado pelo chef pâtissier Diego Lozano, atraindo grandes nomes da arquitetura e decoração.

Com a abertura desta nova unidade, a Elettromec continua a fortalecer sua presença nacional, agora com dez lojas próprias espalhadas pelo Brasil, além de mais de 600 pontos de revenda e um centro de distribuição em Paulínia (SP). A empresa, que oferece 19 categorias de produtos, entre fornos, cooktops, coifas, adegas e beer centers, reforça seu compromisso de estar cada vez mais próxima de seus clientes, oferecendo um atendimento exclusivo e personalizado.

“A inauguração de Santo André representa mais um passo importante em nossa estratégia de expansão, e estamos animados para proporcionar aos moradores da região uma experiência única, que une design, tecnologia e alta perfomance ”, conclui Bruno.

ELETTROMEC SANTO ANDRÉ

Avenida Portugal, 1657 Jd. Bela Vista