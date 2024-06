Educação de Ribeirão Pires realiza mais uma formação do Alfabetiza Juntos

A Secretaria de Educação e Cultura de Ribeirão Pires realizou formação com professores e coordenadores para o programa Alfabetiza Juntos, fruto de parceria com o Governo do Estado de São Paulo. O encontro aconteceu na sede da pasta, no Complexo Educacional Ayrton Senna, nesta quarta-feira (5).

Entre os principais objetivos da formação é promover a reflexão sobre a prática pedagógica e como podem melhorá-la dentro da sala de aula, tendo como público-alvo professores e coordenadores. Ao todo, 45 profissionais da educação participaram do encontro, todos educadores dos 1º e 2º anos da rede municipal de ensino.

Com as atividades referentes ao Alfabetiza Juntos, a meta estipulada pelo Governo do Estado de São Paulo é que os municípios participantes atinjam 90% de alfabetização das crianças (até os sete anos de idade) até 2026.

“O Programa Alfabetiza Juntos veio agregar junto aos programas desenvolvidos na rede. Ele traz um complemento sobre a reflexão acerca das práticas pedagógicas para que novas estratégias sejam planejadas com o intuito de alfabetizar os estudantes na idade certa”, explicou a orientadora educacional da rede, Maria Aparecida Almeida Silva.

Para atingir estes índices os educadores podem, a partir desta formação, elaborar atividades diferenciadas, tentando encontrar as melhores práticas pedagógicas e que possam trazer os melhores resultados. Entre as possíveis ações estão: aulas de leitura em conjunto, debates, redação, tudo para que o conteúdo seja absorvido pelos estudantes.

As formações do Alfabetiza Juntos têm impacto direto no IFL (Índice de Fluência Leitora), índice na qual a Educação de Ribeirão Pires foi um dos principais destaques em todo Estado de São Paulo. No início de 2024, o município foi premiado e ficou entre os 60 melhores municípios da unidade federativa. No Grande ABC, Ribeirão tem o melhor índice de alfabetização entre as sete cidades que formam a região, atingindo 76% de crianças que sabem ler e escrever com sete anos de idade.