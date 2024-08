Eduardo Leite percorre bairros de Santo André e, junto ao vice, participa do McDia Feliz

O candidato a prefeito de Santo André, Eduardo Leite (PSB), percorreu neste sábado (24) diversos bairros da cidade, ouviu sugestões dos andreenses e falou sobre suas propostas de governo, sobretudo na segurança e na saúde.

“Faremos da Prefeitura de Santo André protagonista no combate à criminalidade, assim como na gestão da saúde, para que nossa gente tenha a saúde que o nosso povo merece, e faremos uma revolução na habitação para que o andreense sinta cada vez mais orgulho da nossa cidade” destacou Eduardo Leite.

Com mais de 30 anos de vida pública, Eduardo Leite soma os mandatos do pai, o ex-vereador e secretário municipal Antonio Leite, a quem assessorou, e os três mandatos para os quais foi eleito, e sempre teve trabalho ativo, em especial pela segurança e pela saúde.

Divulgação

Acompanhado de lideranças da região, Eduardo Leite esteve ao lado de sua candidata a vice-prefeita, Doutora Fabiana Marangoni (União Brasil). Médica especializada em pediatria, mãe de três filhas e esposa do Deputado Federal Fernando Marangoni (União Brasil), que também esteve nas principais agendas deste sábado.

Eduardo Leite e Doutora Fabiana Marangoni estiveram junto com o Deputado Federal Fernando Marangoni (União Brasil). O objetivo é possibilitar os avanços de que a cidade precisa no combate à criminalidade, a construção, a reforma de moradias e a meta de zerar a fila de medicamentos, exames e consultas médicas.

Os três ainda visitaram uma unidade do McDonald ‘s para apoiar o McDia Feliz, uma das principais campanhas em prol de crianças e jovens com câncer do país. Realizada anualmente em todos os restaurantes da rede no Brasil, a iniciativa destina parte das vendas de sanduíches Big Mac a projetos do Instituto Ronald McDonald, que promove a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida de crianças e adolescentes com câncer e suas famílias, e o Instituto Ayrton Senna, que contribui para ampliar oportunidades aos jovens por meio da educação.

Na edição de 2024, uma parcela dos lucros também será revertida para a reconstrução das famílias do Rio Grande do Sul. O valor se somará a um Fundo Aberto, criado pela Arcos Dorados e administrado pelo Instituto Ronald McDonald exclusivamente para gerir ações que contribuam com a recuperação do Rio Grande do Sul.