Editais da PNAB de Ribeirão Pires recebem inscrições até sexta-feira (1)

Seguem abertos os editais da PNAB (Política Nacional Aldir Blanc) de fomento à cultura e que ainda estão em fase de chamamento público em Ribeirão Pires. Ao todo, cinco publicações podem receber inscrições por quem tem interesse em realizar projetos voltados à arte no município. As inscrições seguem até essa sexta-feira, 1 de novembro.

Os editais que ainda recebem inscrições são: “Seleção de projetos para firmar termo de execução cultural”; “Seleção de projetos descentralizados voltados a formação em arte e cultura”; “Rede municipal de pontos e pontões de cultura da Estância”; “Destaque cultural premiação para agentes culturais” e “Seleção de espaço, ambientes e iniciativas artístico-culturais para receber subsídio para manutenção”.

As informações sobre os trâmites de todos os editais podem ser vistas por meio do link: https://ribeiraopires.sp.gov.br/pnab/. A página no site da Prefeitura de Ribeirão Pires foi criada para dar transparência ao andamento das publicações e também para que os interessados possam acessar os documentos e seus anexos.

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Educação e Cultura, está realizando plantões para tirar dúvidas de artistas, fazedores de cultura e demais interessados em participar dos chamamentos da PNAB. Nestes encontros, a municipalidade explica qual documentação é necessária para participar.

PNAB – A Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura prevê repasse, até 2027, de R$15 bilhões provenientes do Fundo Nacional de Cultura estados, municípios e Distrito Federal para investimento em ações e projetos culturais em todo o território nacional, conforme Decreto nº 11.740/2023, que regulamenta a Lei nº 14.399/2022, que institui a Política Nacional. Ao todo, Ribeirão Pires terá acesso ao valor de R$ 818.892,02, que serão distribuídos a projetos que serão selecionados.