Ecovias Noroeste Paulista anuncia ampliação da Rodovia Washington Luís em São José do Rio Preto

A concessionária Ecovias Noroeste Paulista dará início às obras de ampliação da Rodovia Washington Luís (SP-310) na região de São José do Rio Preto, com previsão de início para a segunda quinzena de março. A Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) será responsável pela fiscalização e supervisão do projeto, que abrange a construção de uma terceira faixa, viadutos, marginais e um sistema de iluminação ao longo do trecho que se estende de Cedral a Mirassol.

O investimento estimado para essa empreitada é de aproximadamente R$ 455 milhões, com a conclusão das obras programada para o segundo semestre de 2027. A ampliação contemplará a implantação de 15,8 quilômetros de vias marginais em áreas específicas de São José do Rio Preto (entre os quilômetros 436 e 446), Cedral (km 425) e Mirassol (km 448). Adicionalmente, serão adicionados 26,3 quilômetros de terceira faixa nos dois sentidos, abrangendo os trechos entre os quilômetros 428 e 436, bem como do km 444 ao km 452.

Uma das alterações mais significativas no projeto será a reestruturação do trevo que conecta a Rodovia Washington Luís à Rodovia Transbrasiliana (BR-153). Essa reforma incluirá novas alças de acesso e viadutos, com o objetivo de otimizar o fluxo veicular. Também está prevista a modernização dos acessos à cidade de São José do Rio Preto.

O plano inclui ainda a construção de 11 viadutos que visam aprimorar tanto a mobilidade quanto a segurança ao longo da rodovia. Dentre eles, um estará situado no entroncamento com a BR-153, enquanto outros estarão localizados em pontos estratégicos como os quilômetros 437, 439, 440 e 442.

A maior parte da nova terceira faixa será construída no canteiro central da rodovia, minimizando assim a necessidade de desapropriações nas laterais. As obras também contemplarão a recuperação do pavimento ao longo de todo o trecho concedido.

Com estas melhorias previstas, espera-se que a ampliação da rodovia contribua para uma melhor organização do tráfego, separando o fluxo dos veículos que transitam longas distâncias daquele que é local. Além disso, a nova infraestrutura deverá aumentar a segurança viária e diminuir o risco de acidentes. O projeto também promete impulsionar a economia regional por meio da criação de empregos diretos e indiretos.

Além das obras na Rodovia Washington Luís, outros dois projetos estão programados para este ano. Em São Carlos, está agendada para março a construção da terceira faixa na SP-310 entre os quilômetros 227+800 e 242+500. Na Rodovia Laurentino Mascari (SP-333), que liga Taquaritinga a Borborema, está prevista uma duplicação em duas etapas, com conclusão entre 2025 e 2040.