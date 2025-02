EcoNoroeste assume trecho de 158 quilômetros remanescentes da concessionária Tebe

A partir de 4 de março, a concessionária EcoNoroeste assumirá a administração de 158 quilômetros de rodovias, anteriormente operadas pela concessionária Tebe. Essa transição ocorre devido ao término do contrato atual e ao leilão do Lote Noroeste, realizado em setembro de 2022, que selecionou a EcoNoroeste como a nova operadora dessas vias. O contrato de concessão é regulamentado pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP.

Atualmente, a EcoNoroeste administra 442 quilômetros de rodovias, incluindo a Washington Luís (SP-310), do km 227+800 ao km 454+300; a Brigadeiro Faria Lima (SP-326), do km 293 ao km 379+266; e as rodovias Carlos Tonani, Nemésio Cadetti, Laurentino Mascari e Dr. Mario Gentil (SP-333), do km 83+020 ao km 212+450. Com a incorporação dos novos trechos, a concessionária também administrará:

Rodovia Comendador Pedro Monteleone (SP-351), do km 153+172 ao km 218+020, entre Bebedouro e Catanduva;

Rodovias José Della Vechia e Orlando Chesini Ometto (SP-323), do km 0 ao km 44+100, entre Pirangi e Taquaritinga;

Trecho adicional da Brigadeiro Faria Lima (SP-326), do km 379+266 ao km 426+300, entre Bebedouro e Barretos.

Para melhorar a segurança e o monitoramento das rodovias, a EcoNoroeste instalará câmeras de alta tecnologia em 100% do trecho concedido.

Investimentos e melhorias

Com um investimento de mais de R$ 1 bilhão, a EcoNoroeste realizará diversas obras de infraestrutura ao longo dos trechos sob sua concessão. Entre as melhorias planejadas estão:

Construção de seis novos postos de Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU);

Adequação de vias marginais no trecho urbano da Brigadeiro Faria Lima (SP-326), em Barretos;

Duplicação de um trecho da Comendador Pedro Monteleone (SP-351);

Implantação ou remodelação de nove passarelas ao longo das rodovias concedidas.

As obras de duplicação da SP-351 e das vias marginais da SP-326 estão previstas para começar em 2026, juntamente com a instalação de novas passarelas e a adequação das já existentes.

Atendimento ao usuário

Desde o início de suas operações, há pouco mais de um ano, a EcoNoroeste já realizou mais de 43 mil atendimentos aos usuários. Para facilitar a comunicação e garantir mais segurança aos motoristas, a concessionária substituiu seu número de emergência pelo SOS.ECO.BR, que permite acionar o serviço de auxílio sem a necessidade de sair do veículo. Caso o usuário esteja sozinho, é recomendado que busque um local seguro para acessar o portal, como postos de serviço, bases da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) ou as bases de SAU da concessionária.

Inicialmente, os usuários do novo trecho terão à disposição 14 viaturas adicionais: quatro guinchos leves; um guincho pesado; um caminhão pipa; cinco ambulâncias, sendo uma avançada; dois veículos de inspeção e um para resgate de animais.

Free Flow

Responsável por implementar o primeiro pórtico de pagamento eletrônico de pedágio, conhecido como free flow, a concessionária três novos pórticos no trecho. A tecnologia já é amplamente utilizada em países como Noruega, Portugal e Estados Unidos, e está sendo progressivamente adotada no Brasil, contribuindo com a redução de congestionamentos e aumentando a fluidez nas rodovias paulistas.