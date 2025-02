Equipes de resgate realizam dois partos em apenas três dias

Nas rodovias paulistas, as equipes de operação das concessionárias desempenham um papel fundamental no atendimento e suporte ao usuário. Operando 24 horas por dia, os profissionais prestam socorro mecânico, orientações, atendimento pré-hospitalar, entre outros serviços que garantem a segurança ao tráfego. Além disso, em situações extremas, realizam até partos em plena malha viária, proporcionando apoio e cuidado humanizado aos viajantes.

No mês de janeiro deste ano, as equipes da concessionária Rota das Bandeiras atuaram em dois partos. O primeiro ocorreu no dia 16, por volta das 23h30, quando a gestante Jhúlia, de 16 anos, estava a caminho da Maternidade de Campinas, mas o pequeno Thomaz não quis ‘esperar’ e o atendimento aconteceu no acostamento da Rodovia Prof. Zeferino Vaz (SP-332), em Paulínia, dentro do próprio automóvel.

O condutor-socorrista Gustavo Ferraz e a socorrista Karina Morais seguiam para a base do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) de Artur Nogueira e avistaram o veículo na altura do km 119, acompanhado do Corpo de Bombeiros. “Decidimos prestar apoio e nos deparamos com o parto iminente. São 25 anos trabalhando em concessão e é o primeiro parto que vivencio na rodovia. É uma experiência única, me sinto realmente abençoado em participar de um momento como desse”, conta Ferraz. Após a chegada da Unidade de Suporte Avançado (USA) da concessionária, a família foi encaminhada à Unicamp.

No dia 19, às 17h30, o segundo procedimento ocorreu no Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) de Atibaia, no km 75 da Rodovia Dom Pedro I. A situação foi ainda mais inusitada, uma vez que o socorrista Guilherme José Silva de Freitas retornava de licença-paternidade justamente no dia do parto. Ele estava com o condutor-socorrista Paulo Alexandre Francisco na área de descanso da base quando chegou um carro buzinando, com os ocupantes pedindo ajuda. Logo perceberam que a jovem estava em trabalho de parto avançado e o procedimento foi realizado no banco traseiro.

“Já realizei partos no hospital, mas a experiência na rodovia foi única. Acabei de ser pai e sei o quanto é emocionante. Foi gratificante participar e saber que todos estão bem”, relembra o profissional. Após o atendimento, mãe e filho, também chamado Thomaz, receberam suporte adicional da USA e foram encaminhados para a Santa Casa de Atibaia para acompanhamento médico.