PMs ajudam grávida em trabalho de parto na zona sul: ‘Adrenalina fora do comum’

Momentos de adrenalina fazem parte da rotina do trabalho policial. Mas para a soldado Larissa Querem, do 37° Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M), ajudar uma grávida em trabalho de parto gerou uma “adrenalina fora do comum”. A ação ocorreu no domingo (2) em uma casa na região do Jardim Santa Margarida, na zona sul de São Paulo.

“Fomos acionados pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) porque estávamos mais perto. Acreditamos que seria somente para levar a mulher ao hospital, mas quando chegamos vimos que não daria tempo nem de acionar o resgate”, explicou a policial.

Ela e o colega improvisaram lençóis e toalhas limpas para que o bebê nascesse. Com experiência no assunto por ser mãe, a soldado Larissa, que entrou recentemente na corporação, segurou a mão da mulher para dar apoio. “Foi muito rápido. Na primeira vez que ela fez força, já vimos a cabeça da criança e, logo depois, retiramos o menino por completo”.

Durante todo o processo, os dois PMs ficaram em contato com outras equipes de resgate, como o Samu e o Corpo de Bombeiros, que levaram a mãe e o filho, Levi, estáveis ao Hospital M’Boi Mirim para os primeiros atendimentos médicos.

Emocionados, os familiares da mulher agradeceram a ação rápida da Polícia Militar e disseram que eles foram “anjos enviados para ajudar”.

Para quem lida diariamente com o crime, ajudar a trazer uma vida ao mundo foi de muita emoção, garante a policial. “Em meio à tanta coisa ruim que a gente vê, poder prestar esse tipo de serviço, em um momento tão importante e urgente, é muito gratificante, teve um impacto muito grande para mim”, completou.