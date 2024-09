Free Flow: conheça os meios de pagamento para o novo sistema de pedágio eletrônico

Os motoristas que passarem pela praça de pedágio do km 179 da rodovia Laurentino Mascari (SP-333), em Itápolis, terão uma nova experiência com a implantação do Free Flow, sistema que permite o pagamento da tarifa sem a necessidade de parada.

Composta por pórticos com câmeras e sensores capazes de identificar o veículo por uma tag de cobrança ou pela placa, a tecnologia traz uma série de benefícios: maior conveniência para os motoristas, melhoria na fluidez do trânsito, eficiência na coleta de tarifas, além da redução dos custos operacionais.

Para os veículos com tag, a EcoNoroeste esclarece que o valor é cobrado automaticamente pela operadora contratada e os motoristas contam com descontos progressivos. Já aqueles que não a possuem precisam efetuar o pagamento em até 15 dias nos diversos canais que serão disponibilizados pela concessionária, tais como:

• Por meio da plataforma Pedágio Pay, no site;

• Aplicativos: disponível na Apple Store, para usuários de iOS; e Google Play Store, para usuários Android. O aplicativo, além de direcionar o usuário para o Pedágio Pay, terá outros serviços como calculadora de desconto e mapa interativo;

• Whatsapp (0800 326 3663);

• Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) da SP-333: serão aceitos pagamentos com cartão de crédito, débito, PIX e dinheiro, quando o usuário optar por pagamento presencial no SAU, que pode ser realizado por meio de uma atendente ou via totem de autoatendimento.

Vale ressaltar que o não pagamento da tarifa é considerado infração grave de trânsito pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), com multa de evasão no valor de R$195,23 e desconto de 5 pontos na carteira.

Tag e benefícios tarifários

Os veículos de passeio e comerciais possuem descontos, em cada passagem com uma tag válida, que variam de 5 a 96%. Entenda os descontos:

• Desconto de Usuário Frequente (DUF): disponível apenas para veículos de passeio, os descontos são aplicados a partir da segunda passagem por uma mesma praça de pedágio, no mesmo sentido e dentro do mesmo mês. Esse benefício concede uma redução adicional e progressiva sobre o valor da última tarifa paga. Ao chegar à 30ª passagem, o valor com o desconto permanece fixo até o último dia do mês.

• Desconto Básico da Tarifa (DBT): em todas as passagens é aplicado um desconto de 5% na tarifa de veículos comerciais e de passeio, incluindo reboque e semirreboque, se houver. Além de diversos de canais de pagamento disponíveis aos motoristas, a EcoNoroeste vem realizando uma intensa campanha educativa, on-line e off-line, em toda sua região de atuação para alertar seus usuários para a nova mudança de sistema.

A implantação faz parte do contrato firmado pela concessionária EcoNoroeste com o Governo do Estado de São Paulo e a ARTESP – Agência de Transporte do Estado de São Paulo, que prevê a substituição de todas as praças de pedágio por pórticos de cobrança, de forma gradual, até o 7º ano da concessão.