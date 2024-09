Economia em Diadema se reaquece com Filippi

As políticas públicas do prefeito Filippi auxiliaram no reaquecimento da economia em Diadema. Prova do novo momento da economia municipal foi comprovada pelo próprio prefeito em visita na manhã desta quarta-feira à empresa Metalpart, localizada no Serraria.

Só nas últimas semanas, a Metalpart, que oferece soluções de ferramentaria e engenharia para processos de estamparia, soldas e outras montagens, contratou 40 trabalhadores. E a tendência é seguir em busca de mais funcionários para atender a demanda crescente de seus serviços.

“Aqui na Metalpart e em outras empresas já foi possível constatar que há procura por mão de obra qualificada. Nosso governo tem feito muito para qualificar nossos jovens, mas também para proporcionar um ambiente saudável para a expansão dos negócios existentes e para a chegada de novas empresas e indústrias na cidade”, disse o prefeito Filippi, citando o programa federal Nova Indústria Brasil, que debate o futuro da economia a partir da inovação.

Criador da Fundação Florestan Fernandes e do Adolescente Aprendiz, Filippi potencializou e resgatou esses programas. A Florestan dobrou a oferta de cursos, com grade atualizada a partir da demanda que o mercado necessita, além de colocar fim à taxa de inscrição em provas e expandindo o número de polos pela cidade, democratizando o acesso a um ensino profissionalizante qualificado.

O Adolescente Aprendiz, que havia sido encerrado pela gestão anterior, foi retomado e agora é um programa federal, com apoio do Ministério do Trabalho e Emprego, dando aulas no contraturno escolar com pagamento de bolsa.

Neste mandato, o prefeito Filippi foi além. Criou o Centro de Formação Carlos Kopcak, importante ferramenta de capacitação dos jovens de Diadema. Há convênios para aulas de robótica, informática e idiomas.

“Enquanto meu adversário diz que a juventude de Diadema é vocacionada para o crime, eu acredito no potencial da nossa gente. É preciso dar oportunidades e igualdade de condições, e é isso que meu governo tem feito”, declarou Filippi.

Sobre o desenvolvimento econômico, o prefeito Filippi reativou o Polo Cosmético, revisou leis a respeito da vigilância sanitária e desburocratizou outras etapas para abertura de empresas, criou o Emprega Diadema (para conectar trabalhadores e empresas) e propiciou um ambiente saudável de negócios.

A agenda na Metalpart foi acompanhada pelo candidato a vereador Gel Antônio.