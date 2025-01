EC São Bernardo perde do Catanduva e fica na zona de rebaixamento da A3

O EC São Bernardo foi derrotado fora de casa pelo Catanduva por 1 a 0, no Estádio Sílvio Salles, na noite desta quarta-feira (29). O gol da vitória foi marcado por Léo Couto, no segundo tempo da partida, que foi válida pela quarta rodada da Série A3 do Campeonato Paulista.

Com o resultado, o Cachorrão se manteve na 15ª colocação com apenas um ponto conquistado. A equipe segue na zona de rebaixamento da competição, que pune os dois últimos na tabela. Já o Catanduva chegou à terceira vitória na sua caminhada e é o terceiro com nove pontos.

Na próxima rodada, o EC São Bernardo recebe o Desportivo Brasil neste domingo (2), às 10h, no Estádio Municipal Francisco Ribeiro Nogueira. O Catanduva, por sua vez, joga novamente em casa: dessa vez, pega o União Suzano no sábado (1º), às 17h.

O EC São Bernardo espera uma melhora tanto no desempenho quanto nos resultados a curto prazo com a mudança no comando técnico. A equipe alvinegra confirmou Sandro Sargentim como seu novo técnico para a disputa do Campeonato Paulista A3. O treinador Marcos Bazílio e seu auxiliar, Leonardo Góis, foram ‘rebaixados’ e voltaram a liderar a categoria Sub-20.