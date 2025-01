EC São Bernardo tenta reação em jogo decisivo contra Catanduva

As incertezas sobre a capacidade do EC São Bernardo de conquistar o acesso na Série A-3 do Campeonato Paulista aumentaram após um início de temporada complicado. O time, conhecido como Cachorrão, encontra-se atualmente na zona de rebaixamento e se prepara para um confronto decisivo contra o Catanduva, que ocorrerá nesta noite, às 19h30, no Interior de São Paulo.

O desempenho insatisfatório nas primeiras três rodadas — que resultaram em duas derrotas e um empate — levou a diretoria a tomar a drástica decisão de demitir o treinador Marcos Bazílio. Em sua substituição, Carlão, ex-técnico da equipe sub-17, assumirá interinamente as rédeas do time principal pela primeira vez.

Alterações na equipe titular

Para complicar ainda mais a situação, Carlão enfrentará a ausência do volante Vitor Hugo, que foi expulso na última partida e cumpre suspensão. Para preencher essa lacuna, Kawann está cotado para iniciar como titular. Além disso, o técnico deve promover alterações significativas na linha de ataque; Gui Marques e Juan Felipe entrarão nos lugares de Kauan Cristian e Pedro Igor, respectivamente.

Com essas mudanças, a expectativa é que o EC São Bernardo consiga não apenas evitar a queda, mas também iniciar uma trajetória de recuperação que possa levá-los à disputa pelo acesso nas próximas rodadas.