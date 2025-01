EC São Bernardo anuncia Sandro Sargentim como novo técnico

Após anunciar o desligamento do treinador Marcos Bazílio e seu auxiliar Léo Gois, o EC São Bernardo confirmou Sandro Sargentim como seu novo técnico para a disputa do Campeonato Paulista A3.

Com 47 anos, Sandro acumula passagens e conquistas em diversas equipes. Iniciou sua trajetória no futebol em 2012, como preparador físico no Grêmio Osasco. Ainda nessa função, passou por Red Bull Bragantino (2014), Guarani (2015) e Juventus-SP (2016).

Foi somente em 2017 que deu início à sua jornada como treinador de futebol, trabalhando na equipe profissional do Sport Atibaia e na categoria Sub-17 do Figueirense no mesmo ano. No ano seguinte, comandou o Cats Taboão da Serra e, em 2019, vestiu pela primeira vez a camisa do Bernô.

Sandro dirigiu a equipe Sub-17 do Cachorrão e também o elenco profissional, mas não permaneceu por muito tempo e, logo depois, foi para o Resende-RJ, onde escreveu uma das histórias mais bonitas de sua carreira. Em 2022, conquistou a Taça Rio, um título inédito na história do Alvinegro do Vale.

Após sua passagem pela equipe carioca, tornou-se auxiliar técnico de Alberto Valentim no Ituano. Em 2024, assumiu o comando do Santa Catarina, onde conquistou o acesso para a primeira divisão do Campeonato Catarinense pela primeira vez na história do clube, de forma invicta.

Sandro estava no Tubarão-SC e, conforme cláusula previamente estabelecida, o técnico comandará o Cachorrão na Série A3 do Paulista e, após o término da competição, retornará para o clube catarinense para a disputa da segunda divisão do estado.

O professor já está em São Paulo e iniciará seu trabalho como treinador do EC São Bernardo na quinta-feira (30), após a partida diante do Catanduva. Sargentim já teve conversas com a comissão técnica e atletas do grupo.