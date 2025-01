EC São Bernardo altera comando técnico da equipe após três rodadas da A3

O EC São Bernardo alterou nesta segunda-feira (27) o comando técnico da equipe. O treinador Marcos Bazílio e seu auxiliar, Leonardo Góis, foram ‘rebaixados’ voltaram a liderar a categoria Sub-20. Por lá, a dupla teve grande sucesso nas temporadas anteriores, com resultados históricos dentro e fora de campo.

A mudança se dá pelo mal início do Campeonato Paulista A3 que o Cachorrão vem fazendo. Até agora, em três rodadas, foram duas derrotas e um empate na competição. Os resultados colocaram o clube na vice-lanterna do torneio com apenas um ponto conquistado de nove possíveis.

Nos próximos dias, a diretoria do EC São Bernardo deve anunciar seu novo treinador. Até lá, o técnico Carlão irá assumir a equipe interinamente para tentar recolocar o time nos trilhos e seguir sonhando com o acesso á Série A2.