EC São Bernardo leva gol no fim e perde do XV de Jaú na A3

O EC São Bernardo segue sem saber o que é vencer no Campeonato Paulista A3. Na manhã deste domingo (26), a equipe recebeu o XV de Jaú no Estádio José Liberatti, em Osasco, e saiu derrotado pelo placar de 1 a 0.

O gol da vitória foi marcado por Sacramento, que recebeu bela enfiada de bola de André. O atacante bateu cruzado na saída do goleiro para selar a vitória de sua equipe.

Com o resultado, o Cachorrão fica apenas na vice-lanterna (15ª colocação) da terceira divisão paulista com um ponto somado em três jogos. O último na tabela é o Comercial, que tem a mesma pontuação, mas menos gols marcados. O time de Jaú é o oitavo, com quatro pontos.

Na próxima rodada, o EC São Bernardo visita o Catanduva nesta quarta-feira (29), às 19h30, pela quarta rodada do Paulistão A3. O XV de Jaú recebe o Rio Branco, no mesmo dia, às 19h.