Dupla que vendia baterias avaliadas em R$ 500 mil é presa na Grande São Paulo

A Polícia Civil prendeu na quarta-feira (31) dois homens que tentavam vender baterias furtadas de torres de telecomunicação. Os equipamentos estavam armazenados em duas edículas no fundo de um imóvel em Diadema, na Grande São Paulo, onde era realizada as entregas.

As investigações levaram os agentes até um ponto de entrega das baterias, que ficava em uma adega na Vila Nogueira. Lá, foram encontradas 88 unidades de acumuladores de energia, avaliadas em quase R$ 500 mil. O responsável pelo local foi preso. O segundo envolvido foi encontrado em uma casa no bairro Serraria.

O anúncio das vendas era realizado nas redes sociais. As baterias eram de uso exclusivo de uma empresa de telecomunicação, responsável por manter em funcionamento as torres de transmissão. O furto impactava no corte do serviço ou na má qualidade do sinal.

As detenções foram realizadas durante a Operação Volts por policiais da 3ª Delegacia de Polícia sobre violação de dispositivos eletrônicos e redes de dados, da Divisão de Crimes Cibernéticos (DCCiber), do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic).

Os suspeitos foram autuados por receptação qualificada. As apurações prosseguem para identificar e prender os responsáveis pelo furto das baterias.