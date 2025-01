Dupla paulista tem pior campanha entre times da série A em 2025

Red Bull Bragantino e Santos registram as piores campanhas de clubes da Serie A neste início da temporada de 2025, enquanto seus rivais de estado integram a parte de cima do ranking.

O Red Bull Bragantino conquistou apenas 25% dos pontos conquistados até então, tendo o pior aproveitamento disparado. O Massa Bruta venceu apenas um jogo e perdeu seus outros três compromissos, todos pelo Paulistão.

Santos e Atlético-MG aparecem logo depois, empatados com 33,3% cada um. O Peixe tem uma vitória, um empate e duas derrotas, enquanto o Galo emendou três empates seguidos no Estadual. O time comandado pelo técnico Cuca, inclusive, é o único que não venceu entre os 20 da elite nacional – até se considerar os jogos de pré-temporada nos EUA.

Fluminense, Botafogo e Cruzeiro também possuem aproveitamento inferior a 50% dos pontos. Os rivais cariocas têm 40% cada um e a Raposa, 44,4%.

O Fortaleza aparece na liderança do ranking, com 100%. O Leão do Pici venceu suas três partidas disputadas, incluindo a goleada de segunda (27) diante do Cariri por 7 a 0.

São Paulo, Corinthians e Mirassol completam o “G4” do levantamento. O Tricolor tem 77,8% de aproveitamento, na frente do clube do Parque São Jorge e do Mirassol, que possuem 75% cada um.

Quase metade dos times da Série A ainda não perdeu em 2025. Fortaleza, São Paulo, Grêmio, Inter, Sport, Vasco, Vitória, Botafogo e Atlético-MG seguem invictos.

O levantamento foi feito considerando apenas os jogos oficiais disputados, sem contar amistosos de preparação. Clubes que estenderam a pré-temporada entraram em campo com escalações alternativas e utilizaram os titulares apenas no último compromisso pelos Estaduais, como São Paulo, Flamengo, Cruzeiro, Atlético. Já alguns times pouparam jogadores, enquanto outros tiveram força máxima à disposição durante todo o tempo.

RANKIG

1 – Fortaleza: 100% (três vitórias)

2 – São Paulo: 77,8% (duas vitórias e um empate)

3 – Corinthians: 75% (três vitórias e uma derrota)

4 – Mirassol: 75% (três vitórias e uma derrota)

5 – Ceará: 66,7% (duas vitórias e uma derrota)

6 – Grêmio: 66,7% (uma vitória e um empate)

7 – Inter: 66,7% (uma vitória e um empate)

8 – Sport: 60% (duas vitórias e três empates)

9 – Vasco: 60% (duas vitórias e três empates)

10 – Vitória: 60% (duas vitórias e três empates)

11 – Palmeiras: 58,3% (duas vitórias, um empate e uma derrota)

12 – Bahia: 53,3% (duas vitórias, dois empates e uma derrota)

13 – Flamengo: 53,3% (duas vitórias, dois empates e uma derrota)

14 – Juventude: 50% (uma vitória e uma derrota)

15 – Cruzeiro: 44,4% (uma vitória, um empate e uma derrota)

16 – Botafogo: 40%: (duas vitórias e três empates)

17 – Fluminense: 40% (uma vitória, três empates e uma derrota)

18 – Atlético-MG: 33,3% (três empates)

19 – Santos: 33,3% (uma vitória, um empate e duas derrotas)

20 – Red Bull Bragantino: 25% (uma vitória e três derrotas)