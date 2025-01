Protagonista, Oscar celebra gol inédito e projeta adaptação no São Paulo

O meio-campista Oscar viveu um momento especial em sua carreira ao marcar seu primeiro gol pelo São Paulo, em uma partida eletrizante contra o Corinthians, que terminou com a vitória do Tricolor por 3 a 1. O confronto, realizado no Estádio do Morumbi no último domingo (26/01), foi um marco na trajetória do jogador, que teve sua formação nas categorias de base do clube.

Gol e emoção: um momento inesquecível para Oscar

Após o apito final, Oscar expressou sua satisfação com a conquista, destacando a importância de vencer um clássico. “Como jogador do São Paulo, hoje foi o dia mais especial com esta camisa. Como torcedor, já vivi muitos momentos marcantes, mas ganhar do Corinthians e ainda marcar um gol trouxe uma felicidade única”, declarou.

Desde sua estreia como profissional em 2008, quando participou de 13 jogos e contribuiu com duas assistências, Oscar não havia conseguido balançar as redes até este domingo. Sua trajetória passou pela Europa e pelo mercado asiático antes de retornar ao futebol brasileiro, onde finalmente celebrou seu primeiro gol pelo clube que o revelou.

Adaptação e ambição no retorno ao futebol brasileiro

“Acredito que todos estão percebendo o meu esforço nos treinos e minha vontade de ajudar a equipe. Após tanto tempo fora, estou buscando me adaptar rapidamente ao ritmo do futebol brasileiro. Já demonstrei isso nas últimas partidas, incluindo o jogo contra o Guarani. O carinho que tenho pelo grupo é imenso e a recepção foi calorosa desde minha volta. Celebrar esse gol foi algo especial e ainda mais significativo por termos vencido um clássico”, comentou Oscar.

Outro ponto alto da partida foi a formação do ataque tricolor, que contou com Oscar, Lucas, Luciano e Calleri. Para o meia, essa combinação pode render bons frutos se todos se dedicarem tanto no ataque quanto na defesa. “Estamos sempre nos ajudando em campo, especialmente na recomposição defensiva. Cada um tem suas qualidades com a bola nos pés e, independentemente de quem Zubeldía escolher para jogar, todos darão o melhor de si. Nos últimos jogos, nós quatro conseguimos marcar gols e isso só mostra o potencial da equipe como um todo. O time está jogando de forma ofensiva, mantendo a posse de bola e criando oportunidades. Hoje conseguimos aplicar essa estratégia com sucesso e saímos vitoriosos”, concluiu.