São Paulo vence o Corinthians em clássico animado do Paulistão

Na noite deste domingo (26), o São Paulo conquistou uma vitória significativa sobre o Corinthians, com o placar de 3 a 1, no Estádio do Morumbi, em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Este jogo foi notável pelo primeiro gol de Oscar com a camisa tricolor, além de apresentar gols impressionantes de ambos os lados.

A equipe são-paulina teve Lucas como protagonista, anotando dois gols, enquanto Oscar também contribuiu para a vitória. O único gol do Corinthians foi marcado por José Martínez.

O primeiro tempo da partida foi marcado por um desempenho sem grandes emoções, onde o goleiro Rafael teve mais trabalho que seu colega Hugo. A abertura do placar ocorreu apenas na etapa complementar. O São Paulo rapidamente ampliou para 2 a 0, mas o Corinthians reagiu com um gol, antes que o Tricolor assegurasse a vitória com mais um gol no minuto seguinte.

O início da partida foi atrasado em uma hora devido às intensas chuvas que atingiram São Paulo. O jogo, inicialmente programado para começar às 19h00, teve seu início postergado por duas vezes, iniciando finalmente às 19h30.

Com essa vitória, o São Paulo alcançou sete pontos em três jogos e assumiu a liderança do Grupo C, mesmo com um jogo a menos. Em contrapartida, o Corinthians viu seu aproveitamento perfeito ser quebrado, somando agora nove pontos e dividindo a liderança do Grupo A com o Mirassol.

Os clubes já têm compromissos agendados para esta quarta-feira no Paulistão. O Corinthians viajará até Campinas para enfrentar a Ponte Preta às 19h45, enquanto o São Paulo visitará a Portuguesa no Estádio Canindé, em um duelo programado para as 21h35.

Oscar e Lucas brilham e resolvem

Desde sua chegada ao São Paulo, Oscar manifestou sua expectativa de retomar a parceria com Lucas, uma conexão que floresceu nas categorias de base. Após um primeiro tempo abaixo das expectativas, a dupla formada por esses jovens talentos trouxe nova vida ao jogo e ajudou a equipe a celebrar suas conquistas recentes na Copa do Brasil sub-20 e na Copinha.

O primeiro gol do Tricolor surgiu após um escanteio cobrado por Oscar, que encontrou Lucas livre para marcar. Em seguida, Oscar recebeu uma assistência de Luciano e finalmente fez seu primeiro gol pelo clube; durante sua passagem anterior ele não havia conseguido marcar. Após o Corinthians diminuir a diferença no marcador, Oscar pegou a bola na saída e rapidamente conduziu para Lucas. Com um toque preciso e tabela com Calleri, Lucas finalizou com maestria, marcando um belo gol e selando a vitória do São Paulo.