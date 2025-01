Santos prepara apresentação de Neymar em eventos na Vila e no Pacaembu

O Santos está organizando uma recepção marcante para o retorno de Neymar, que deve acontecer na próxima quinta-feira, em São Paulo, e se estender até o final de semana. O evento culminará com uma celebração durante o clássico contra o São Paulo, que ocorrerá na Vila Belmiro, no sábado, às 20h30.

A programação inicial prevê a realização de um evento no Estádio do Pacaembu, onde a torcida poderá demonstrar seu carinho e apreço pelo ídolo, considerado o maior jogador da história do clube após Pelé. A expectativa é de uma grande presença de público, reforçando a importância do atleta na história santista.

O Santos tem trabalhado intensamente nas últimas semanas para viabilizar a contratação de Neymar e se preparar para as consequências desse retorno. O anúncio oficial está previsto para ocorrer entre terça e quarta-feira, já convocando os torcedores para o evento em São Paulo.

Neymar rescindiu seu contrato com o Al-Hilal na noite de segunda-feira, permitindo sua volta ao Santos com um contrato de cinco meses. A diretoria do clube acredita que há uma boa chance de convencê-lo a estender o vínculo por mais um ano, visando sua permanência até a Copa do Mundo de 2026.

Após deixar o Santos em 2013 para jogar no Barcelona, passando pelo Paris Saint-Germain e, mais recentemente, pelo Al-Hilal na Arábia Saudita, Neymar retornará ao Peixe com a camisa 10. O jogador buscará recuperar sua melhor forma física, comprometida após uma séria lesão no joelho ocorrida em 2023.