Santos acerta as contratações de Zé Rafael e Gabriel Veron

O Santos está perto de anunciar mais dois reforços para seu elenco. Nesta terça-feira (27), o clube acertou as contratações do volante Zé Rafael, do Palmeiras, e do atacante Gabriel Veron, do Porto.

Vindo do rival alviverde, o meio-campista chegará em definitivo. O Peixe acordou a compra do atleta junto ao Verdão – os valores não foram revelados. Nos próximos dias, o jogador é aguardado no CT Rei Pelé para realizar exames médicos e firmar o contrato.

Já no caso de Gabriel Veron, o negócio foi concluído por empréstimo. O Porto vai ceder o atacante ao Santos até o final da atual temporada, com opção de compra no término do vínculo. Ele já se encontra nas dependências santistas para a oficialização da contratação.

A chegada da dupla vem para encorpar ainda mais o elenco do técnico Pedro Caixinha. O português pedia a contratação de mais um atacante de lado, bem como mais uma opção no meio de campo. A expectativa é que Veron atue no lado direito do ataque e que Zé Rafael possa alternar entre um meia recuado e avançado.

Além dos dois reforços – que ainda precisam ser anunciados -, o Santos também está muito próximo de enfim oficializar a contratação e retorno do atacante Neymar Júnior. O jogador é esperado nesta quarta-feira (29) no Brasil para dar seguimento à negociação, uma vez que a rescisão com o Al-Hilal está encaminhada.