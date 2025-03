Duas toneladas de maconha em carga de milho são apreendidas no interior de SP

Uma apreensão de drogas realizada na quarta-feira (19) na cidade de Pirapozinho, no interior de São Paulo, causou um prejuízo milionário ao tráfico. Mais de duas toneladas de maconha foram apreendidas em meio a uma carga de milho de uma carreta bitrem no Km 474 da rodovia Assis Chateaubriand.

A ação foi realizada em conjunto entre a Polícia Rodoviária do estado, através do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), as Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (Ficco), da Polícia Federal de São Paulo, e o TOR do Mato Grosso do Sul.

Os agentes abordaram a carreta na rodovia e suspeitaram do comportamento do motorista, o que motivou a vistoria no veículo. No compartimento de carga da última unidade da carreta, foram encontrados 100 fardos de maconha em meio a carga de milho a granel, que pesaram 2,1 toneladas do entorpecente.

De acordo com a polícia, a carga com o milho e as drogas teria sido carregada em Douradina (MS) com destino à capital paulista, onde o motorista receberia uma quantia pelo transporte. A apreensão resultou em um prejuízo de mais de R$ 2,8 milhões ao tráfico.

O homem, que não possuía antecedentes criminais, também teve dois celulares apreendidos. A ocorrência foi apresentada na delegacia de Presidente Prudente, onde o suspeito permaneceu à disposição da Justiça.