Receita Federal apreende 554 kg de cocaína em carga de café no Porto de Santos

Na última segunda-feira, 24, a Receita Federal realizou uma significativa apreensão de 554 kg de cocaína no Porto de Santos, localizado no litoral paulista. A droga foi descoberta escondida em um carregamento destinado à Bélgica, especificamente no Porto de Antuérpia.

A carga, que consistia em 17 toneladas de café solúvel, era transportada em um contêiner contendo 655 caixas de papelão. Investigadores relataram que, em algumas das caixas, o café havia sido substituído por tabletes da substância ilícita.

A operação que levou à apreensão ocorreu durante atividades rotineiras de fiscalização aduaneira. A Receita Federal destacou que a seleção das cargas é realizada com base em critérios de gerenciamento e análise de risco, além do uso de tecnologia de inspeção por imagens através de escâneres.

Imagens da operação revelaram a presença da droga, com alguns tabletes ostentando a figura de uma ferradura e outros exibindo a frase “big bang”, referindo-se à teoria científica sobre a origem do universo.

Após a descoberta da carga ilícita, a Polícia Federal foi acionada para dar continuidade aos procedimentos legais e realizar a perícia necessária no local da apreensão.

Este incidente ressalta os esforços contínuos das autoridades brasileiras na luta contra o tráfico de drogas e na manutenção da segurança nas fronteiras do país.