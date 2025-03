Operação contra tráfico de drogas termina com mais de 1 tonelada de maconha apreendida

Mais de uma tonelada de maconha foi apreendida em duas casas no bairro Itaquera, na zona leste de São Paulo, na quarta-feira (19). O flagrante foi realizado por policiais civis da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) de Santo André, que descobriram onde funcionavam os “núcleos” que forneciam, armazenavam e distribuíam os entorpecentes pela região. Tijolos de cocaína também foram recolhidos na ação.

As investigações se iniciaram em fevereiro deste ano, quando as equipes encontraram outro imóvel usado para armazenar substâncias ilícitas em Sapopemba, na zona leste da capital paulista. No local, foram encontradas anotações sobre o tráfico que apontavam para outros endereços utilizados pelos traficantes.

Ontem os agentes foram às ruas para dar cumprimento em dois mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça.

No primeiro imóvel, eles foram atendidos por uma família que alugava a casa de trás para uma pessoa. Durante a averiguação, nada de ilícito foi encontrado, até que os policiais sentiram o odor da droga vindo de um carro antigo na garagem. No veículo, foram encontrados 920 tijolos de maconha, que totalizaram mais de 570 quilos, além de cerca de 5 mil papelotes com cocaína, que pesou pouco mais de cinco quilos.

No outro endereço, inabitado, foram localizados mais 519 quilos de maconha, que estavam divididos em 795 tijolos, além de uma máquina usada para embalar as substâncias, duas balanças de precisão e cinco veículos antigos.

Os itens foram apreendidos e encaminhados à perícia. O caso foi registrado como localização e apreensão de objeto, cumprimento de mandado de busca e apreensão e tráfico de drogas na Dise de Santo André. A Polícia Civil segue com as investigações para identificar e prender os responsáveis pelos entorpecentes.