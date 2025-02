Interior de SP: polícia apreende uma tonelada de maconha

A Polícia Militar Rodoviária prendeu, nesta quarta-feira (26), um homem com cerca de uma tonelada de maconha em Cafelândia, no interior do estado. Ele fazia o transporte do entorpecente em um carro roubado.

A abordagem aconteceu na rodovia Marechal Rondon (SP-300). Os policiais do 2º Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) realizavam a Operação Impacto, de combate ao tráfico de drogas, quando pararam o veículo para fiscalização.

A droga era transportada nos bancos traseiros, porta-malas do carro e nas laterais. Conforme os agentes, no veículo havia 1,2 mil tijolos de maconha e 11 pacotes de skunk, totalizando mais de uma tonelada de entorpecente. O veículo usado pelo suspeito possui registro de roubo. O crime aconteceu em 2022 na capital do Rio de Janeiro.

A ação foi realizada com apoio da Força Tarefa de Combate ao Crime Organizado (Ficco), da Polícia Federal, e do Comando de Aviação da Polícia Militar (CavPM) de Bauru. A ocorrência segue em andamento e será apresentada na Delegacia da Polícia Federal em Bauru.