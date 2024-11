PM Rodoviária apreende 1 tonelada de maconha no interior de São Paulo

Nesta quinta-feira (7), a Polícia Militar Rodoviária apreendeu uma tonelada de maconha no município de Porangaba, região de Sorocaba, interior de São Paulo. A droga estava escondida no porta-malas de uma caminhonete furtada, e o motorista, de 26 anos, foi preso em flagrante.

Durante fiscalização na rodovia Presidente Castello Branco, a equipe do 5º Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) abordou um veículo suspeito no km 158 e realizou a parada quando o motorista estacionou para pagar a tarifa do pedágio. Ele não usava cinto de segurança e, por isso, foi abordado.

Ao se aproximarem, os militares sentiram o cheiro de maconha e então iniciaram a vistoria. Na carroceria, encontraram 1.384 tijolos da droga, além de diversas placas. A consulta no sistema criminal revelou que o veículo tinha queixa de furto desde abril deste ano e apresentava placas adulteradas.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o suspeito teria recebido a droga e a caminhonete na cidade de Londrina, no Paraná, com outro envolvido no crime. A dupla viajou até Piraju, também no interior de São Paulo, e então, o criminoso seguiu sozinho, em direção à capital paulista, onde ele realizaria a entrega do entorpecente.

O caso foi encaminhado à Delegacia de Porangaba, onde o homem foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e localização/apreensão de veículo.