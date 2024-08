Motorista de caminhonete furtada é preso com quase 1 tonelada de maconha no interior de SP

Um homem, de 25 anos, foi preso nesta terça-feira (20) em Pirapozinho, no interior de São Paulo, com quase 1 tonelada de maconha. A abordagem aconteceu durante uma operação em conjunto da Polícia Militar Rodoviária de São Paulo e do Paraná com a Receita Federal. O suspeito dirigia uma caminhonete furtada.

Durante o desenvolvimento da Operação Impacto na rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), as equipes deram sinal de parada para um veículo, que desobedeceu e fugiu. Após breve acompanhamento, os policiais conseguiram abordá-lo.

Dentro da caminhonete, foram encontrados 1,2 mil tijolos de maconha no compartimento de carga, totalizando 940 quilos da droga. Ainda conforme a polícia, o veículo possuía queixa de furto no município de Belo Horizonte, Minas Gerais.

O homem foi preso em flagrante. Com ele, a polícia apreendeu R$ 1,3 mil em espécie e um celular. O caso foi registrado como tráfico de drogas na Delegacia de Pirapozinho.