Documentário e publicação sobre a favela Tamarutaca serão lançados dia 13 de dezembro, no Sesc Santo André

Na próxima sexta-feira, 13/12, será lançado em Santo André o documentário e a publicação “Tamarutaca, História e Memória de Sua Gente”, projeto do MDDF – Movimento de Defesa dos Direitos de Moradores de Favelas de Santo André contemplado com recursos do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas e o Programa de Ação Cultural – ProAC.

Os trabalhos procuraram registrar a história da constituição da favela Tamarutaca, uma das maiores do município de Santo André, atualmente com 1.266 domicílios (Sumário de Dados da Prefeitura de Santo André, 2022).

Para produzir a publicação, foram entrevistadas 55 pessoas no total, dentre estes, prioritariamente, 40 moradores e moradoras da Tamarutaca, 15 técnicos e técnicas de órgãos públicos municipais que trabalharam na urbanização da favela, entre outros atores sociais, além de contarmos com a colaboração do memorialista Ademir Medici e da historiadora e museóloga, Suzana Kleeb do Museu de Santo André.

O registro da história local começou em 2019, com a participação dos moradores e convidados em oficinas de um projeto anterior, “Cultura no Meio da Favela”, com recursos da Fundação Banco do Brasil. Também foram realizadas pesquisas em órgãos oficiais. O trabalho foi paralisado durante a pandemia de Covid-19 e voltou a ser iniciado em 2023 e finalizado com as oficinas e entrevistas, em 2024.

O lançamento acontece no Sesc Santo André, entidade que apoiou o projeto. Para marcar a data, haverá o show da “Comunidade do Samba Tamarutaca”, grupo que conta com moradoreslocais e que tem procurado incentivar as manifestações culturais da comunidade.

“Estamos muito felizes de entregar mais este projeto à comunidade e agradecemos a todas as pessoas que trouxeram suas memórias e percepções sobre a Tamarutaca. Entendemos que este material representa o reconhecimento do MDDF à Tamarutaca, mas também a todas as outras favelas da cidade, onde vivem muita gente que luta por moradia digna”, afirma a presidente do MDDF, Josenilda Maria da Silva.

A publicação e o documentário vão integrar o acervo de instituições públicas, como o Museu de Santo André. “A história da Tamarutaca e posteriormente do MDDF se conectam e perduram ao longo do tempo. Desde o apoio inicial às lideranças comunitárias, na luta pela AEIS (1992) que possibilitou o início do projeto de urbanização”, afirma Elena Maria Rezende, pesquisadora responsável pela pesquisa histórica e documental e entrevistas de vários segmentos envolvidos sobre a constituição da Tamarutaca.

“A partir do Projeto Criança Cidadã para crianças e jovens, o MDDF passou a realizar projetos socioeducativos, culturais e socioambientais. Estas contribuições têm sido fundamentais para colaborar com a educação para a cidadania e para continuar a luta pelo Direito à Cidade e pela qualidade de vida junto a outras comunidades”, completa Elena.

SERVIÇO

Lançamento da publicação e documentário

Tamarutaca – Memória e História de Sua Gente

Dia 13/12/2024

Horário: 19h (teatro do Sesc); 20h (espaço de eventos)

Endereço: Rua Tamarutaca, 302