Diversão em Cena apresenta em Diadema ‘O Mistério do Coelho Pensante’

A trupe Los Lobos Bobos chega em Diadema para contar a história de Joãozinho, um coelho pensante e muito fujão que ama a liberdade. O que ninguém sabe é como ele consegue escapar sempre da gaiolinha de grades estreitas. Bem, isso é o que todos querem saber… Quem será o primeiro a decifrar o mistério do coelho pensante? Não importa, o mais importante é revelar para a plateia que é a busca da liberdade do coelho que lhe faz um ser pensante. Promovido pela Fundação ArcelorMittal há 14 anos, o Diversão em Cena é o maior programa de formação de público de teatro infantil do país.

A apresentação gratuita acontece no sábado, 14, no Centro Cultural Diadema, a partir das 16h.

Para contar essa fábula musical, os artistas se transformam em diversos personagens diferentes. Em um minuto aparece Camilly, a mensageira dos Deuses, em outro, a Todo Coração, que é a menor mulher do mundo. Essas e outras personagens além de dominarem a cena com a potência dos escritos de Clarice Lispector, também são as atrações do circo-teatro Los Lobos Bobos. Se para Clarice “viver é uma missão secreta”, o espetáculo “O Mistério do Coelho Pensante” nos revela que parte dessa missão é viver sempre com liberdade.

FICHA TÉCNICA:

Elenco: Paula Palmieri, Gabriel Lujan e Henrique Gozi.

Direção Artística: Marco Lima e GpeteanH.

Direção de Arte, Cenografia e Figurinos: Marco Lima.

Direção Musical e Música Original: Marcelo Pellegrini.

Canções: Marcelo Pellegrini e Fernando Paz.

Dramaturgia: GpeteanH e Marco Lima.

Coordenação de Produção: Franz Granja.

Adereços: Zé Valdir e Marco Lima.

Cenotécnico: Zé Valdir.

Designer Gráfico: Edú Reyes.

Costureiras: Zezé de Castro e Judite Lima.

Idealização: GpeteanH & Marcelo Raffa´s.

SERVIÇO | DIVERSÃO EM CENA

O mistério do coelho pensante (Trupe Los Lobos Bobos)

14 de setembro, sábado, 16h.

Local: Centro Cultural Diadema – Teatro Clara Nunes

Endereço: Rua Graciosa, 300, Centro, Diadema, SP.

Entrada gratuita

Link de ingressos: O mistério do coelho pensante | cortesias FAM em Diadema – Sympla

Indicação etária: 4 +

Acesso e formação de público

Para contribuir com a democratização do acesso à cultura, a Fundação ArcelorMittal atua com a formação de público e a formação de profissionais para atuarem na área cultural. Neste contexto, destaca-se o Diversão em Cena. Realizado em parceria com grupos e produtores culturais, que contam com patrocínio da ArcelorMittal e Belgo Arames por meio das Leis Federal, Estaduais e Municipais de Incentivo à Cultura, a iniciativa leva apresentações teatrais gratuitas ou a preços populares a teatros, escolas e praças públicas de todo o Brasil. Em 14 anos de programa, o Diversão em Cena já ultrapassou 3 mil espetáculos pelo país e alcançou um público de cerca de 1,3 milhão de pessoas.

Sobre a Fundação ArcelorMittal

A Fundação ArcelorMittal é o núcleo de investimento e transformação social do Grupo ArcelorMittal, e sua estratégia principal se divide em três eixos de atuação: educação, cultura e esporte. Por meio de projetos e iniciativas nessas áreas, se propõe a transformar a vida de crianças e jovens de forma coletiva e participativa, compartilhando conhecimento e inovação, contribuindo para a inclusão e a formação de cidadãos para um futuro melhor. Saiba mais em: www.famb.org.br.

Sobre a Magenta Cultural

A Magenta é uma empresa que contribui para realização de projetos culturais nas suas mais diversas linguagens, oferecendo plano de gestão e produção aos realizadores.

Desde o início de suas atividades no início de 2013, a empresa esteve presente em projetos de responsabilidade sócio cultural, de marketing cultural, de acessibilidade, todos realizados com equipes multidisciplinares e processos colaborativos.

A empresa é fruto da especialização de Maysa Lepique (gestora responsável) que ao longo de sua carreira como atriz sempre esteve envolvida no planejamento, gestão, administração financeira e produção de projetos teatrais.

Sobre a Mina Cultural/ EXPERIÊNCIA, CRIATIVIDADE, INOVAÇÃO E ESTRATÉGIA

Com o slogan “Apoiando marcas a mudar o mundo”, a Mina Cultural atua desde 2007 no fortalecimento da imagem e do propósito de empresas por meio de projetos transformadores. Conectar marcas às demandas da sociedade por meio de projetos de impacto, inspirando empresas a serem agentes de transformação, criando soluções criativas e inovadoras para questões sociais e ambientais gerando valor compartilhado.

A Mina Cultural viabiliza a realização de centenas de projetos culturais, esportivos, de saúde, educação e direitos humanos, para os mais diversos públicos em todas as regiões do Brasil, sempre comprometida com empresas que contribuam para um mundo mais justo e sustentável, assumindo responsabilidades e abraçando causas para reforçar sua identidade.