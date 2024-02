DISE prende trio e apreende 18 mil porções de cocaina, armas e R$ 116 mil na Grande SP

Uma mulher, de 43 anos, e dois homens, de 50 e 40, foram presos em flagrante nesta quinta-feira, (8), acusados de integrar uma quadrilha de tráfico de drogas. As prisões foram realizadas durante Operação Machinatio, em endereços de São Caetano do Sul e São Bernardo do Campo, onde foram apreendidos mais de 18 mil porções de cocaína, além de três armas e R$ 116 mil em espécie.

Os policiais conseguiram chegar até o trio após desdobramentos de fases anteriores da operação . Em um primeiro momento, os policiais conseguiram prender um dos suspeitos de distribuir drogas em Mogi das Cruzes. Depois, um outro acusado de ser o responsável pelas manutenções das máquinas que embalavam as drogas foi identificado.

Ja na terceira fase da ação, o proprietário do equipamento foi identificado. Os policiais ainda descobriram que o homem se associou ao se cunhado e a sua irmã para vender drogas.

Mandados de prisão e de busca e apreensão foram concedidos pela Justiça nos endereços.

No primeiro imóvel, em São Caetano, um homem foi preso. Lá, os policiais encontraram mais de R$116 mil reais, além de uma pistola 9mm.

O indiciado disse que a máquina para embalar drogas estaria em outro endereço. Outra equipe foi ao local e encontrou o casal.

Dentro da casa, foram encontradas as drogas espalhadas em um closet, além da máquina de embalar. No total, foram apreendidos 18 mil porções já embaladas, 4,8 quilos para embalar, além de utensílios usados no preparo da droga.

No terceiro endereço, em São Bernardo do Campo, mais dois revólveres foram encontrados. O investigado não estava no local.

O caso foi registrado na Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes como tráfico de drogas, cumprimento de mandado de busca e apreensão e de prisão temporária e porte ilegal de arma. Agora, as investigações estão em curso para localizar o outro investigado que não foi encontrado no endereço.