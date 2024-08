Diretor do Colégio Singular recebe homenagem

Para celebrar o Dia do Advogado e o aniversário da instalação dos Cursos Jurídicos no Brasil, foi realizada no último dia 08 de agosto, uma sessão solene na Câmara Municipal de Santo André.

Por meio da diretoria da 38ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Santo André, sob presidência de Leonardo Dominiqueli Pereira, o diretor do Colégio Singular e do cursinho Singular Anglo, Paulo Roberto De Francisco, foi homenageado e recebeu honraria pelo seu inestimável trabalho e relevantes serviços prestados à advocacia andreense.

A sessão foi conduzida pelo vereador Eduardo Leite, com plenário lotado por advogados, convidados e personalidades das áreas jurídica e empresarial.