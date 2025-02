DIG deflagra operação contra facção criminosa envolvida com tráfico e lavagem de dinheiro

A Polícia Civil, por meio da 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG) da Divisão Especializada em Investigações Criminais (DEIC) de São José dos Campos, deflagrou nesta quinta-feira (6) uma operação contra uma facção criminosa envolvida em tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em São Sebastião, litoral norte paulista.

A investigação, conduzida pela 1ª DIG, levou a equipe a descobrir o esquema de lavagem de dinheiro entre os integrantes do bando. Além disso, os suspeitos mantinham conexões entre o bairro Campo dos Alemães, em São José dos Campos, e pontos de tráfico no litoral norte. A organização criminosa possuía uma rede estruturada para distribuir drogas e movimentar dinheiro, que era levado de volta para São José dos Campos, onde era reinvestido no esquema.

O transporte dos entorpecentes era feito em veículos. A Polícia Civil passou a monitorar os envolvidos, suas rotas e horários. As provas foram encaminhadas à Justiça, que expediu mandados de busca e apreensão em três endereços localizados no município de São Sebastião.

Os locais alvos da operação estão ligados a um dos líderes da facção, que foi detido em outubro de 2024. Durante a ação, foram apreendidos dinheiro e celulares, que auxiliarão no andamento das investigações.