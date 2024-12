Suspeito de integrar o tráfico de drogas na capital é preso em ‘casa bomba’ na zona leste de SP

Um homem de 26 anos, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas, foi preso em flagrante pela Polícia Militar na quinta-feira (19), no Jardim Iguatemi, zona leste da capital. Ele foi encontrado em uma “casa bomba” com mais de 4,5 mil porções de drogas diferentes, além de cerca de R$ 1,9 mil em espécie, supostamente da venda dos entorpecentes.

O setor de inteligência da PM identificou o imóvel, que era utilizado para esconder as drogas, e repassou a denúncia à equipe, que foi ao endereço. No local, os militares foram recebidos pelo suspeito.

Durante as buscas, a equipe encontrou as drogas na casa, além do dinheiro, uma balança de precisão e um simulacro de pistola. Ao todo, foram apreendidas mais de 2 mil porções de maconha, 1,7 mil pinos de cocaína e 750 pedras de crack.

O homem foi preso e conduzido ao 49° Distrito Policial de São Mateus, onde permaneceu à disposição da Justiça. O caso foi registrado como tráfico de drogas.