Riscos de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo no mercado de apostas

A preocupação com o uso de mercado de apostas para lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo no Brasil entrou na lista de preocupações do Departamento de Estado dos Estados Unidos e de entidades internacionais ligadas à prevenção a crimes financeiros.

Esta semana, um evento organizado pela Associação Brasileira de Câmbio (ABRACAM) reúne representantes do governo americano, a American Bar Association (ABA Roli) e o GovRisk, entidade inglesa na área anticorrupção e crimes financeiros.

A ideia dos encontros é tratar das novas normas legais que envolvem o mercado de apostas no Brasil e como empresas do mercado financeiro devem se preparar para o enfrentamento de riscos de compliance.

As entidades também irão tratar dos desafios no trabalho do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) para cumprir as exigências internacionais de órgãos como o Grupo Internacional de Ação Financeira (GAFI), no combate aos crimes financeiros.

Um dos temas que devem estar em pauta é a identificação de beneficiários finais em transações financeiras internacionais e como o KYC (Know Your Customer) precisará ser feito dentro do mercado de apostas.

De 20 a 23 de janeiro de 2025, será realizado o seminário virtual “Fortalecendo o Compliance: estratégias para mitigar riscos de Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo em Apostas e Câmbio”, reunindo especialistas renomados e inovadores, líderes em suas áreas, e participantes de todo o Brasil.

A iniciativa faz parte do programa “Combatendo o Financiamento do Terrorismo na América do Sul”, financiado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos e implementado pela ABRACAM em parceria com o GovRisk, em colaboração com a American Bar Association (ABA Roli).

Os temas centrais incluem:

⦁ Legislação e regulamentação do mercado de apostas no Brasil;

⦁ Impactos na sociedade e no mercado financeiro;

⦁ Movimentação de recursos no mercado de câmbio;

⦁ Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo (PLD/FTP), com referência a práticas internacionais;

⦁ Gestão de riscos e procedimentos de compliance específicos para apostas e câmbio.

O seminário contará com sessões interativas de debates, estudos de caso e perguntas e respostas, lideradas por especialistas inovadores como Geraldo Magela Siqueira, Evandro Caciano e Ian Cook, que trarão soluções práticas e análises sobre os desafios enfrentados.

A evolução do setor de apostas no Brasil e as mudanças regulatórias criam desafios significativos tanto para a indústria de câmbio quanto para a prevenção de crimes financeiros.

O evento visa preparar os agentes do setor financeiro e de câmbio para lidar com o impacto crescente das apostas no mercado, garantindo que estejam prontos para enfrentar os riscos emergentes e promover a transparência e a integridade nos seus processos.