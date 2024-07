Diadema volta a ter um posto da Receita Federal

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SEDET) inaugurou, nesta quinta-feira (4), um Posto de Atendimento Virtual (PAV) da Receita Federal. Trata-se da volta de mais um serviço essencial para a vida dos moradores da cidade e que o município tinha perdido. O PAV funcionará na sede da própria SEDET.

Segundo o analista tributário Bruno Ricardo Valerio Moraes, gestor do PAV e responsável pela ponte entre a Receita e a Prefeitura, a habilitação desses serviços na cidade vai evitar que o munícipe precise se deslocar a São Bernardo ou mesmo a São Paulo para ser atendido. “Enquanto você não regulariza um CPF, um CNPJ, você não consegue fazer uma série de coisas, e a ideia do PAV é justamente facilitar essa situação,” afirmou ele. “A maioria dos serviços disponibilizados pela Receita Federal já podem ser solicitados pela internet, mas sabemos que esse acesso pode ser mais complexo para alguns, então ter uma pessoa qualificada aqui, fazendo um atendimento presencial, tirando dúvidas e orientando faz toda a diferença.”

Documentos serão analisados em tempo real diretamente no PAV por uma servidora especializada, com toda a garantia e segurança. Dentre os serviços que estarão disponíveis no PAV estão a consulta, alterações e regularização de situação cadastral do CPF e consultas de CNPJ. “Com o nosso apoio e as ferramentas já disponibilizadas, a ideia é que o cidadão consiga resolver seus problemas aqui mesmo na cidade,” pontuou o analista.

Para o Delegado da Receita responsável pela região, Dr. Alexandre Galardinovic Ribeiro, essa é exatamente a razão da criação dos postos de atendimento virtuais: Trazer a Receita para próximo do cidadão. “E o melhor é que isso é feito com economia de recursos públicos. Nós entramos com os equipamentos, a Prefeitura fornece os servidores, que foram treinados pela Receita, de forma que é uma parceria onde todos ganham. Ganha a Receita, que amplia sua capilaridade, ganha a Prefeitura que oferece mais serviços aos seus cidadãos e ganha o cidadão que economiza tempo e dinheiro para solucionar seus problemas.”

“A Receita Federal esteve em Diadema por 36 anos, até a interrupção do serviço, em 2016,” afirmou o secretário municipal Adi dos Santos, da SEDET. “Agora, com esse retorno, a Receita faz um gesto de reconhecimento à nossa cidade, ao garantir a cidadania e a qualidade de vida dos diademenses. Essa parceria nos diz que estamos no caminho certo e agora é só aprofundar e trazer mais e mais serviços para a cidade.”

Tanto o Prefeito José de Filippi Jr. quanto a vice-prefeita Patty Ferreira, presentes à inauguração, celebraram a volta de um posto da Receita em Diadema. “Foi uma retomada fundamental,” comentou a vice-prefeita. “Diadema tem muitos pequenos empreendedores que precisam de um espaço como este que dê oportunidades, que dialogue, que impulsione o desenvolvimento da cidade.

“Esse novo prédio da SEDET é um espaço que fortaleceu a secretaria, abrindo espaço para diversas parcerias, como o SEBRAE, o Banco do Povo e, agora, o PAV,” lembrou o prefeito Filippi. “Tudo para que a necessidade de regularização de uma empresa, dos impostos devidos, não se torne um obstáculo para a atividade econômica, mas sim gere ainda mais renda, empregos e oportunidades. É o que deve fazer uma gestão que olha mais para o cidadão, que é a razão de ser das nossas instituições.”

O prefeito aproveitou a assinatura do termo de cooperação para anunciar que mais um serviço está de volta à cidade muito em breve: “Em 1995, quando fui prefeito pela primeira vez, nós trouxemos o INSS para a cidade. E ele também acabou indo embora. Hoje, acabo de assinar o retorno do INSS à cidade, com mais tecnologia, mais serviços, para cuidar daqueles que tanto trabalharam por Diadema e pelo país.”

O novo PAV atenderá de segunda a sexta, das 10h às 16h, na SEDET (Av. Antônio Piranga, 1.116 – Centro, Diadema). São esperados cerca de 500 atendimentos por mês.