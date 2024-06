Diadema vai promover Jornada de Práticas de Saúde na sexta-feira (28)

Com exposição de 53 banners sobre trabalhos desenvolvidos nos serviços da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Diadema e palestra sobre a construção do conhecimento no Sistema Único de Saúde (SUS), a Prefeitura promove a Jornada de Práticas de Saúde, na sexta-feira (28/06), às 8h30, no auditório do Centro de Especialidades Quarteirão da Saúde Engenheiro Osvaldo Misso.

O objetivo é criar condições para que os trabalhadores e a população saibam as potencialidades do trabalho no SUS da cidade. “Essa é uma oportunidade de conhecer melhor o que os trabalhadores na saúde da nossa Diadema estão fazendo para aprimorar cada vez mais o atendimento à população. É muito importante a valorização dos trabalhos desenvolvidos pelas equipes. Participem, aprofundem o conhecimento e vamos juntos fortalecer o SUS”, convida o secretário da saúde, José Antônio da Silva.

A programação é composta por apresentação cultural, fala de autoridades e convidados, além da palestra “A construção do conhecimento a partir da prática cotidiana no SUS”, que será ministrada pela médica sanitarista e secretária municipal de saúde de Diadema nos anos de 2021 e 2022, Rejane Calixto. Os representantes dos serviços serão homenageados com diplomas de menção honrosa ao final do evento.

Os trabalhos tratam de experiências diversas, como o carro da vacina; grupo de teatro na saúde mental; linha de cuidado de pessoas em situação de violência autoprovocada; inserção do farmacêutico no cuidado junto à equipe multidisciplinar; promoção de saúde e práticas corporais na Atenção Básica, entre outros. Confira lista completa de trabalhos abaixo.

Jornada

Após a Jornada, os banners serão utilizados pelos diversos serviços de saúde em atividades nos territórios para divulgar as experiências tanto para trabalhadores do SUS de Diadema quanto para os moradores.

Referência

Os trabalhos em exposição na Jornada de Práticas de Saúde também foram apresentados na 20ª Mostra de Experiências Exitosas dos Municípios, durante o 37º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo (COSEMS), realizado em abril de 2024, em Santos.

Os temas foram divididos em áreas como Atenção Básica, Assistência Farmacêutica, Gestão, Saúde Mental, Controle Social, Promoção de Saúde, Educação Permanente e Vigilância em Saúde.

Serviço:

28 de junho de 2024, sexta-feira, das 8h30 às 12h30

Abertura da Jornada de Práticas de Saúde em Diadema

Local: auditório do Centro de Especialidades Quarteirão da Saúde Engenheiro Osvaldo Misso. Avenida Antônio Piranga, 700 – Centro (2º andar).

Lista de trabalhos apresentados