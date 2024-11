Diadema terá painel em fórum mundial com programa Periferia Viva

O programa ‘Periferia Viva’, que está qualificando as moradias e os espaços nos núcleos Marilene e Gazuza, em Diadema, será tema de um dos painéis do Fórum Urbano Mundial WUF12, encontro promovido pelo Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos (ONU-Habitat), que começa neste dia 4 na ser realizado na cidade do Cairo, no Egito, e se estende até dia 8.

O encontro vai destacar as iniciativas mundiais de melhoria da qualificação urbana por meio de políticas sociais integradas, e o Periferia Viva – lançado nacionalmente em junho do ano passado em Diadema – reúne essas condições pois ele envolve o governo federal pela Secretaria Nacional de Periferias, o governo municipal e a FAU/USP – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo.

Patrícia Cavalcanti, secretária adjunta de Habitação e Desenvolvimento Urbano de Diadema, será uma das participantes da mesa ‘Periferia Viva’ ao lado do ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho; do secretário de Periferias, Guilherme Simões; e da direção da Fundação Tide Setubal.

Ela disse que Diadema foi escolhida por estar demonstrando forte interesse na implementação do programa, e por tomar iniciativas inovadoras para sua implementação.

“O programa é o primeiro no país que promove uma urbanização abrangente da periferia com participação social e integração territorial, e utiliza uma nova maneira de os governos e das organizações se relacionarem”, explicou.

Patrícia comentou que o ‘Periferia Viva’ atende aos objetivos do Fórum, que é conhecer as iniciativas de qualificação urbana que enfrentam os desafios globais de uso do solo e de planejamento urbano.

Para ela, o Fórum vai ser importante para Diadema mostrar que está desenvolvendo programa que enfrenta desafios atuais como moradia, uso do solo, planejamento urbano, governança e participação com os objetivos de recuperar e transformar os assentamentos informais e garantir moradia acessível para todos.