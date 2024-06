Diadema terá Dia D contra poliomielite neste sábado (08)

Duas semanas após o início da Campanha de Vacinação contra a Poliomielite, Diadema promoverá ação de sensibilização para proteger as crianças contra a paralisia infantil: o Dia D contra Poliomielite. Será no próximo sábado (08/06), das 8h às 16h30, em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da cidade.

Para receber a dose, é preciso levar carteirinha de vacinação, documento com foto e, se possível, o cartão SUS, além de estarem acompanhadas de um dos pais ou responsáveis com mais de 18 anos de idade.

A campanha teve início em 27 de maio e vai até 14 de junho em todo o estado de São Paulo. A ação é voltada a crianças com idade entre um e quatro anos, com o objetivo de proteger as crianças contra a doença e ampliar a cobertura vacinal, preconizada pelo Ministério da Saúde em 95% dos pequenos.

Embora a poliomielite esteja eliminada no país há 30 anos, o vírus ainda circula no mundo. Por isso, é importante a prevenção através da vacina. A doença pode causar paralisia muscular dos membros inferiores de forma irreversível e, em casos graves, levar a óbito.

Multivacinação

Além do imunizante que protege contra a paralisia infantil, estão disponíveis as demais vacinas do calendário oficial (com exceção da BCG) para o público em geral, entre elas a da influenza, cuja campanha foi prorrogada até 28 de junho. Mais informações em https://portal.diadema.sp.gov.br/vacinacao-contra-influenza-segue-ate-28-de-junho/.

O secretário municipal de saúde, José Antônio da Silva, convida a todos para participar. “Esperamos contar com a adesão da população, reforçando o atendimento no Dia D e em outros locais para além da UBS com o objetivo de mais pessoas se vacinarem, seja contra a poliomielite, influenza ou outra doença que possa ser prevenida por vacinas”.

Também será possível avaliar a caderneta de vacinação das crianças e fazer, no mesmo dia, a aplicação das doses que estão no prazo ou atrasadas. Confira o calendário vacinal para crianças, adolescentes, adultos, idosos e gestante em https://portal.diadema.sp.gov.br/vacinas/.

Bolsa Família

Outra ação importante realizada no sábado é o acompanhamento das famílias beneficiadas pelo Programa Bolsa Família com atualização de pesagem das crianças e orientação de saúde. Os moradores foram informados sobre essa atualização por meio da UBS de referência.

Essa atividade é diferente do recadastramento – que é obrigatório – porém, caso a família não realize acompanhamento, pode ser advertida e ter o benefício bloqueado. Além do sábado, a ação será realizada ao longo do semestre, de acordo com calendário de cada UBS.

Serviço:

Dia D Campanha de Poliomielite com multivacinação + ações do Bolsa Família

08 de junho de 2024, sábado, das 8h às 16h30.

Local: em todas as Unidades Básicas de Saúde. Confira os endereços em https://portal.diadema.sp.gov.br/vacinas/.