Diadema: Taka Apresenta Plano de Ações para os Primeiros 100 Dias de Gestão

No último dia 27 de janeiro, o prefeito de Diadema, Taka Yamauchi, conduziu uma reunião com secretários e coordenadores municipais para abordar os principais desafios que a cidade enfrenta ao iniciar sua gestão. O encontro também serviu como plataforma para a apresentação do plano de ações prioritárias que guiará os primeiros 100 dias de governo.

Saúde, Educação e Infraestrutura

Durante a reunião, foram expostas diversas questões críticas que impactam a vida dos cidadãos e a infraestrutura pública da cidade. Entre os problemas destacados, a superlotação dos hospitais e a escassez de medicamentos nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) foram mencionados como preocupações urgentes. Além disso, as condições precárias das escolas, a falta de vagas em creches, o estado crítico das ruas, o abandono de espaços públicos e as condições inadequadas do cemitério municipal também foram abordados. Para complicar ainda mais o cenário, a nova administração se vê diante do desafio de lidar com dívidas significativas herdadas da gestão anterior.

Como resposta a esses desafios, o plano de 100 dias foi destacado como um marco inicial para promover mudanças efetivas. Entre as ações prioritárias delineadas está o programa “Cidade da Hora“, que visa revitalizar e cuidar do espaço urbano, focando na limpeza, conservação dos espaços públicos e reparos nas ruas e praças da cidade.

O prefeito Taka Yamauchi enfatizou seu compromisso em trazer dignidade e eficiência à administração pública. Ele declarou: “Enfrentamos desafios imensos, mas estamos determinados a trabalhar por Diadema e construir uma cidade que respeite sua população. Cada ação dos próximos 100 dias será um passo para devolver a dignidade aos cidadãos.”