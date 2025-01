Diadema inicia o programa Cidade da Hora

O prefeito Taka Yamauchi, juntamente com os secretários de Meio Ambiente e Serviços Urbanos e de Trânsito e Mobilidade, lançou neste sábado (11), o programa Cidade da Hora. A iniciativa tem como objetivo realizar serviços de zeladoria e manutenção em avenidas e bairros de Diadema.

O lançamento aconteceu na Praça Maria Aparecida Dias, localizada na bifurcação entre a Avenida Paranapanema e a Avenida Brasília, onde foram realizadas a limpeza do canteiro central, o corte de grama, a poda de árvores, a capinagem, a pintura de guias e a retirada de mato em uma via com aproximadamente 2 quilômetros de extensão.

De acordo com o prefeito Taka, o programa deverá, em sua primeira etapa, contemplar as principais avenidas e ruas comerciais. Nos próximos meses, na segunda etapa do Cidade da Hora, a proposta é iniciar as ações nos onze bairros da cidade, abrangendo também serviços de manutenção, como tapa-buracos e pintura de vias. O objetivo é que, até o final do ano, todos os bairros sejam atendidos.