Diadema sobe 77 posições no IDEB em ranking estadual

Diadema alcançou a nota 6,3 no Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), avançando 77 posições no ranking do Estado de São Paulo. O resultado é reflexo do intenso trabalho realizado pelo governo Filippi na Educação, pasta sob comando da secretária Ana Lucia Sanches, cujo foco nos dois primeiros anos foi recompor o aprendizado dos estudantes, gravemente prejudicado pela pandemia de Covid-19.

Assim que Filippi assumiu, foi aplicada a Prova Diadema, para avaliar os conhecimentos e as dificuldades da rede. Com base nos resultados, a equipe da Secretaria de Educação elaborou o Plano de Desenvolvimento da Educação Diademense (PDE), que definiu metas e ações para recomposição das habilidades que não foram assimiladas no ensino remoto.

Programas específicos, como as turmas do Aprender Mais, com ações de alfabetização e em matemática no contraturno escolar para os estudantes dos 4ºs e 5º anos, e os Grupos de Recomposição de Aprendizagem (GRA), para os estudantes dos 3º anos com ações de alfabetização e em matemática no contraturno, foram fundamentais para o avanço de 0,4 pontos na nota, que havia sido 5,9 em 2021.

Outra importante ferramenta para esse avanço foi o Plano Político Pedagógico (PPP) Participativo, documento que norteia todas as ações das escolas, faz diagnósticos, estabelece metas e afere resultados alcançados com relação à aprendizagem dos estudantes da rede municipal de ensino. Como o próprio nome diz, é participativo, ou seja, a comunidade escolar participa tanto dando sugestões quanto acompanhando a sua execução.

“Temos uma equipe muito dedicada, comprometida e capaz na Secretaria de Educação. Esse resultado é a prova de que ninguém faz nada sozinho”, declarou Filippi. “Avançamos no pós-pandemia, investimos mais de R$ 30 milhões em reformas e reparos nas escolas, para que o aprendizado ocorra em um bom ambiente e vamos fazer muito mais com os CEUs”, concluiu.