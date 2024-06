Diadema Rock dá espaço e valoriza artistas da cidade

Artistas e bandas de Diadema terão a chance de divulgar e apresentar suas músicas e novos trabalhos ao público durante o Diadema Rock, festival que a Secretaria de Cultura de Diadema realiza entre os dias 13 e 15 de junho, a partir das 17h30, na Praça da Moça.

A banda Amorfo está em atividade no município desde 2015 e tem como foco aliar a música pesada e underground às temáticas político-sociais contemporâneas, como a violência e a discriminação social, buscando promover uma reflexão no público.

Álvaro Diaz, baterista do grupo, compartilha o sentimento de se apresentar no município onde cresceu, firmou sua vida e desenvolveu seus dons artísticos. “É como se eu estivesse me apresentando no quintal de casa para meus vizinhos e amigos”, afirma. “Centralizei minha carreira artística e pessoal aqui por conta das oportunidades e da facilidade de resolver questões burocráticas”, completa.

Hubic é um conjunto de hardcore melódico formado na cidade em 2022, que se inspira no cenário alternativo do punk e no gênero hardcore nacional do início dos anos 2000. Também se destacam por suas performances intensas e cheias de energia.

O guitarrista Raul Adverso compartilha como a abertura de espaço no setor cultural proporciona o crescimento de bandas independentes. “Hoje, a cidade vem abrindo espaço para bandas autorais por meio de investimentos no ramo artístico, possibilitando a criação de eventos e a priorização do rodízio de bandas”, explica. “Todos fazem parte de uma cadeia de incentivo e apoio ao cenário independente local”, complementa Raul.

O festival também apresentará Dj Buchecha e Floresta, produtores musicais que estão na cena musical de Diadema desde 1990. Com influencias do rock e de outros gêneros musicais, passaram grande parte da sua juventude artística tocando em casas de show tradicionais do ABCD e de São Paulo.

Programação

13/06 – Quinta-feira – a partir das 17 horas

Vital Brazil

Colina

Fresno

14/06 – Sexta – feira – a partir das 17 horas

Hubic

Amorfo

Black Pantera

15/06 – Sábado – a partir das 17 horas

Quedma – Tributo à Rita Lee

Power Supply

Dr. Drunk

Arnaldo Antunes

Serviço

Diadema Rock

De 13 a 15 de junho, a partir das 17 horas.

Praça da Moça