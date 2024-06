Diadema retoma processo de urbanização do núcleo Santa Elizabeth

A Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano de Diadema retomou o processo de urbanização do núcleo habitacional Santa Elizabeth, na Vila Nogueira. As intervenções fazem parte do contrato assinado entre a Prefeitura de Diadema e o governo federal em 2009, por meio do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento). Através deste mesmo contrato foram urbanizados outros três núcleos e financiada a construção de 260 unidades habitacionais.

A urbanização do núcleo Santa Elizabeth prevê a remoção de 72 unidades habitacionais, devido à situação de risco de deslizamentos e precariedade da infraestrutura e a construção de outras 250 novas unidades. Esse processo de remoção já está em curso e as famílias estão sendo incluídas no programa Auxílio Moradia até que as novas unidades sejam concluídas. Todas as famílias removidas têm a garantia de atendimento com uma nova unidade habitacional.

Serão construídas três torres de apartamentos, todos com dois quartos, sala, cozinha, área de serviço e banheiro. O projeto prevê, ainda, a urbanização do núcleo com a criação de praças e áreas de lazer para a comunidade e a consolidação dos domicílios.

“É um importante projeto para a cidade e para os munícipes que há anos reivindicam obras de melhorias no núcleo Santa Elizabeth”, explica a secretária de Habitação e Desenvolvimento Urbano de Diadema, Patricia Cavalcanti. “Com essa intervenção, acabaremos de vez com a presença do esgoto a céu aberto, será reformado e nivelado o piso das vielas, trazendo mais conforto e segurança”, completa.

Patrícia explica que além de eliminar os riscos, a urbanização é um passo importante para garantir a regularização fundiária e conceder a escritura dos imóveis a todos moradores do núcleo, a fim de garantir maior segurança jurídica. “É importante ressaltar que os munícipes que estão sendo removidos por obras serão reassentados no mesmo terreno com apartamentos ventilados, iluminados e salubres, proporcionando um ambiente mais seguro e saudável para viver”, finaliza.